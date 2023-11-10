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Haberler Galeri Murat Kazancıoğlu ayrılığın ardından yine Burcu Özberk’e koştu!
Giriş Tarihi: 10.11.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 15:01

Murat Kazancıoğlu ayrılığın ardından yine Burcu Özberk’e koştu!

Şevval Şahin'den ayrılan iş insanı Murat Kazancıoğlu, soluğu Burcu Özberk'in yanında aldı. Bayern Münih-Galatasaray maçını izlemek için Almanya'ya giden ikili, yine kafaları karıştırdı.

Murat Kazancıoğlu ayrılığın ardından yine Burcu Özberk’e koştu!

Şevval Şahin'den ayrılan Murat Kazancıoğlu, soluğu eski sevgilisi Burcu Özberk'in yanında aldı.

Murat Kazancıoğlu ayrılığın ardından yine Burcu Özberk’e koştu!

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Şevval Şahin'le Bali'ye tatile giden Murat Kazancıoğlu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı güzel mankenle İstanbul'a döner dönmez ayrılmıştı.

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Murat Kazancıoğlu ayrılığın ardından yine Burcu Özberk’e koştu!

İkili, sosyal medyadan birbirini takibi bırakmış ve birlikte çekilen fotoğraflarını kaldırmıştı.

Murat Kazancıoğlu ayrılığın ardından yine Burcu Özberk’e koştu!

Takvim'in haberine göre; Daha önce birkaç kez ayrılıp barışan çift için, 'bu kez bağları tamamen kopardılar" yorumu yapılmıştı.

Murat Kazancıoğlu ayrılığın ardından yine Burcu Özberk’e koştu!

ALMANYA'YA GİTTİLER!

Yaşananların ardından Şevval Şahin, yakın arkadaşlarıyla sık sık görüşerek ayrılığın acısını unutmayı çalışıyordu.

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