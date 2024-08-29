Giriş Tarihi: 29.08.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
19:47
Murat Ünalmış’tan minik oğlu Selim’le yeni paylaşım! Murat Ünalmış: Canım oğlumla ara sıra…
Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile evlendi. Nutiye Akar ile Murat Ünalmış'ın bu mutlu evliliğinden geçtiğimiz aylarda Selim adında oğulları oldu. Anne- baba olmanın tatlı heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, bugün yaptığı paylaşımla kalpleri ısıttı. İşte Murat Ünalmış ve sevimli minik oğlu Selim'in o pozu!