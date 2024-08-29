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Haberler Galeri Murat Ünalmış’tan minik oğlu Selim’le yeni paylaşım! Murat Ünalmış: Canım oğlumla ara sıra…
Giriş Tarihi: 29.08.2024 19:47 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 19:47

Murat Ünalmış’tan minik oğlu Selim’le yeni paylaşım! Murat Ünalmış: Canım oğlumla ara sıra…

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile evlendi. Nutiye Akar ile Murat Ünalmış'ın bu mutlu evliliğinden geçtiğimiz aylarda Selim adında oğulları oldu. Anne- baba olmanın tatlı heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, bugün yaptığı paylaşımla kalpleri ısıttı. İşte Murat Ünalmış ve sevimli minik oğlu Selim'in o pozu!

Murat Ünalmış’tan minik oğlu Selim’le yeni paylaşım! Murat Ünalmış: Canım oğlumla ara sıra…

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile evlendi.

Murat Ünalmış’tan minik oğlu Selim’le yeni paylaşım! Murat Ünalmış: Canım oğlumla ara sıra…

Ünlü çiftin bu mutlu evliliğinden bir de Selim adında oğulları oldu.

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Murat Ünalmış’tan minik oğlu Selim’le yeni paylaşım! Murat Ünalmış: Canım oğlumla ara sıra…

Sosyal medyada paylaşımlarıyla ilgi çeken ünlü oyuncu, bugün oğluyla yaptığı yepyeni paylaşımla kalpleri ısıttı.

Murat Ünalmış’tan minik oğlu Selim’le yeni paylaşım! Murat Ünalmış: Canım oğlumla ara sıra…

Ünlü oyuncu oğluyla paylaşımının altına, "Canım oğlumla ara sıra bir fotoğraf koymayalım mı☺️ Tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, takipçilerime selam…" notunu ekledi.

Murat Ünalmış’tan minik oğlu Selim’le yeni paylaşım! Murat Ünalmış: Canım oğlumla ara sıra…

İşte Murat Ünalmış ve sevimli minik oğlu Selim'in o pozu!

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