Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Murat Ünalmış’tan mutlu aile karesiyle kutlama! Murat Ünalmış’tan minik oğluyla yepyeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 22.09.2024 18:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 18:10

Murat Ünalmış’tan mutlu aile karesiyle kutlama! Murat Ünalmış’tan minik oğluyla yepyeni paylaşım!

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül gibi yapımlarda başarılı performansıyla ünlenen oyuncu Murat Ünalmış, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile dünyaevine girdi. Nutiye Akar ve Murat Ünalmış'ın bu mutlu evliliğinden bir de oğlu doğdu. Anne- baba olmanın tatlı heyecanını yaşayan ünlü çift, bugün evlilik yıldönümlerini kutladı. Murat Ünalmış, mutlu aile tablosu ve bu kareye yeni giren minik oğluyla kalpleri ısıttı. İşte Murat Ünalmış'ın duygusal o paylaşımı!

Murat Ünalmış’tan mutlu aile karesiyle kutlama! Murat Ünalmış’tan minik oğluyla yepyeni paylaşım!

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile evlendi.

Murat Ünalmış’tan mutlu aile karesiyle kutlama! Murat Ünalmış’tan minik oğluyla yepyeni paylaşım!

Ünlü çiftin bu mutlu evliliğinden bir de Selim adında oğulları oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Murat Ünalmış’tan mutlu aile karesiyle kutlama! Murat Ünalmış’tan minik oğluyla yepyeni paylaşım!

DUYGUSSAL EVLİLİK YILDÖNÜMÜ PAYLAŞIMI

Anne- baba olmanın tatlı heyecanını yaşayan ünlü çift, bugün evlilik yıldönümlerini kutladı.

Murat Ünalmış’tan mutlu aile karesiyle kutlama! Murat Ünalmış’tan minik oğluyla yepyeni paylaşım!

KALPLERİ ISITTI: NİCE GÜZEL YILLARIMIZ OLSUN…

Murat Ünalmış, mutlu aile tablosu ve bu kareye yeni giren minik oğluyla kalpleri ısıttı. Ünlü oyuncu paylaşımının altına ise, "Nice güzel yıllarımız olsun aşklarım benim…❤️❤️❤️ #22eylül" notunu ekledi.

Murat Ünalmış’tan mutlu aile karesiyle kutlama! Murat Ünalmış’tan minik oğluyla yepyeni paylaşım!

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile evlendi.

SON DAKİKA