Giriş Tarihi: 22.09.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
18:10
Murat Ünalmış’tan mutlu aile karesiyle kutlama! Murat Ünalmış’tan minik oğluyla yepyeni paylaşım!
Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül gibi yapımlarda başarılı performansıyla ünlenen oyuncu Murat Ünalmış, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile dünyaevine girdi. Nutiye Akar ve Murat Ünalmış'ın bu mutlu evliliğinden bir de oğlu doğdu. Anne- baba olmanın tatlı heyecanını yaşayan ünlü çift, bugün evlilik yıldönümlerini kutladı. Murat Ünalmış, mutlu aile tablosu ve bu kareye yeni giren minik oğluyla kalpleri ısıttı. İşte Murat Ünalmış'ın duygusal o paylaşımı!