Mustafa Sandal’dan anında satış! Eşi Melis Sütşurup’u değil imajını düşünüyor

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un fon soruşturmasına dahil olması medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Bu olayın hemen ardından Mustafa Sandal'ın yaptığı o meşhur "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" açıklaması ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitini ateşledi.