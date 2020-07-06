Mustafa Sandal’ın eski eşi iki çocuk annesi Emina Jahovic yine formunda... Emina Jahovic bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı!

Mustafa Sandal ile evliliğinden iki oğlu olan şarkıcı Emina Jahovic güzelliğiyle yine dudak uçuklattı. Şu sıralar deniz ve güneşin tadını çıkaran Emina Jahovic tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Emina Jahovic'in siyah bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı. Emina Jahovic'in fit vücudu dikkatlerden kaçmadı. İşte her zaman formda görmeye alıştığımız Emina Jahovic'in bikinili paylaşımı... Mustafa Sandal ile evliliğinden iki oğlu olan şarkıcı Emina Jahovic güzelliğiyle yine dudak uçuklattı. Şu sıralar deniz ve güneşin tadını çıkaran Emina Jahovic tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Emina Jahovic'in siyah bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı. Emina Jahovic'in fit vücudu dikkatlerden kaçmadı. İşte her zaman formda görmeye alıştığımız Emina Jahovic'in bikinili paylaşımı... Bir dönem estetiksiz hali ile olay olan Emina Jahovic'in eski halini görenler onu tanıyamıyor. İşte Emina Jahovic ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...