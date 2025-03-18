Müstakbel çiftten ilk fotoğraf geldi! Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel evliliğe bakın nasıl hazırlanıyor...

63 yaşındaki caz piyanisti Kerem Görsev'in, şarkıcı Neco'nun kızı olan ve baba mesleğini yapan Zeynep Özyılmazel (47) ile flört etmeye başladığını geçen ay ilk bu köşede okumuştunuz. Kerem Görsev, önceki gün, Zeynep Özyılmazel ile nişanlandıklarını ve yazın da evleneceklerini açıkladı.

Evlenmeye hazırlanan ancak yan yana hiç görülmeyen sevgililerin birlikte çekilmiş ilk fotoğrafını da yine ilk kez benim köşemde görüyorsunuz. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi ikisinin de mutluluktan gözlerinin içi gülüyor. Zaten çok mutlu olduklarını duyuyordum ama bu kadar kısa sürede evlenme kararı almalarını da beklemiyordum açıkçası. Başından iki evlilik geçen Kerem Görsev ile ikinci evliliğini yapacak olan Zeynep Özyılmazel'in mutluluklarının daim olmasını diliyorum. Bu arada düğünün yazın Bodrum'da olacağı da kulağıma geldi.