Giriş Tarihi: 18.03.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
07:04
Müstakbel çiftten ilk fotoğraf geldi! Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel evliliğe bakın nasıl hazırlanıyor...
Geçtiğimiz ay ilk kez Bülent Cankurt
'un köşesinde duyduğunuz büyük aşk, hızla evliliğe gidiyor! 63 yaşındaki usta caz piyanisti Kerem Görsev
ve 47 yaşındaki şarkıcı Zeynep Özyılmazel
, nişanlandıklarını açıkladı. Yan yana hiç görülmeyen çiftin ilk fotoğrafı da yine Cankurt'un köşesinde! Ünlü isimlerin sürpriz buluşmalarından, eski aşıkların yeniden bir araya gelmesine kadar magazin gündemindeki en bomba gelişmeler için okumaya devam edin!