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Haberler Galeri Müstakbel çiftten ilk fotoğraf geldi! Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel evliliğe bakın nasıl hazırlanıyor...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 07:04

Müstakbel çiftten ilk fotoğraf geldi! Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel evliliğe bakın nasıl hazırlanıyor...

Geçtiğimiz ay ilk kez Bülent Cankurt'un köşesinde duyduğunuz büyük aşk, hızla evliliğe gidiyor! 63 yaşındaki usta caz piyanisti Kerem Görsev ve 47 yaşındaki şarkıcı Zeynep Özyılmazel, nişanlandıklarını açıkladı. Yan yana hiç görülmeyen çiftin ilk fotoğrafı da yine Cankurt'un köşesinde! Ünlü isimlerin sürpriz buluşmalarından, eski aşıkların yeniden bir araya gelmesine kadar magazin gündemindeki en bomba gelişmeler için okumaya devam edin!

BÜLENT CANKURT
Müstakbel çiftten ilk fotoğraf geldi! Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel evliliğe bakın nasıl hazırlanıyor...

63 yaşındaki caz piyanisti Kerem Görsev'in, şarkıcı Neco'nun kızı olan ve baba mesleğini yapan Zeynep Özyılmazel (47) ile flört etmeye başladığını geçen ay ilk bu köşede okumuştunuz. Kerem Görsev, önceki gün, Zeynep Özyılmazel ile nişanlandıklarını ve yazın da evleneceklerini açıkladı.

Evlenmeye hazırlanan ancak yan yana hiç görülmeyen sevgililerin birlikte çekilmiş ilk fotoğrafını da yine ilk kez benim köşemde görüyorsunuz. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi ikisinin de mutluluktan gözlerinin içi gülüyor. Zaten çok mutlu olduklarını duyuyordum ama bu kadar kısa sürede evlenme kararı almalarını da beklemiyordum açıkçası. Başından iki evlilik geçen Kerem Görsev ile ikinci evliliğini yapacak olan Zeynep Özyılmazel'in mutluluklarının daim olmasını diliyorum. Bu arada düğünün yazın Bodrum'da olacağı da kulağıma geldi.

Müstakbel çiftten ilk fotoğraf geldi! Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel evliliğe bakın nasıl hazırlanıyor...

LONDRALI HEMŞERİLERİ YALNIZ BIRAKMADI!
Meditasyon ve nefes çalışmaları alanında dünya çapında bir platform kuran Nevşah Fidan Karamehmet'in önceki gün doğum günüydü. Bir süre önce ailesiyle Londra'ya taşınan Nevşah Hanım için, eşi Mehmet Karamehmet, Londra'da sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

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Müstakbel çiftten ilk fotoğraf geldi! Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel evliliğe bakın nasıl hazırlanıyor...

Nevşah Hanım'ın mutluluğuna şahit olmak için İstanbul'dan birçok arkadaşının Londra'ya gittiğini duydum. Bir süredir Londra'da yaşayan Kerem-Elif Gönlüm ile Rüştü-Işıl Reçber çifti de, Nevşah Hanım'ın doğum günü partisindeydi.

Müstakbel çiftten ilk fotoğraf geldi! Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel evliliğe bakın nasıl hazırlanıyor...

BAŞARILI KADINLAR BULUŞTU
Türkiye'nin önde gelen başarılı kadınları, ünlü modacı Özlem Süer'in ev sahipliğinde düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" etkinliğinde buluştu.

Müstakbel çiftten ilk fotoğraf geldi! Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel evliliğe bakın nasıl hazırlanıyor...

Süer'in Nişantaşı'ndaki tarihi köşkünde gerçekleşen davete, Fadik Sevin Atasoy, Akasya Asıltürkmen, Hatice Aslan, Leyla Alaton, Evrim Kırmızıtaş, Azra Akın, Şebnem Schaefer, Ebru Öztürk ve Nefise Karatay'ın da olduğu her biri kendi alanında başarılı olmuş kadınlar katıldı. ı.