Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:22

Müstakbel damat göründü! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını yeni sevgilisiyle kutladı!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliklerinden olan kızları Zehra Çilingiroğlu, yeni yaşına ailesi ve sevgilisi ile girdi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanına kaptırmıştı. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu 1 yıldır aşk yaşadığı iddia edilen sevgilisi Mürsel Kaya ile yakalanmıştı. 25 yaşına basan Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu doğum gününde sevgilisi ile Mürsel Kaya ile ilk kez birlikte boy gösterdi.