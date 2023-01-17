Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Müstakbel damat göründü! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını yeni sevgilisiyle kutladı!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:22

Müstakbel damat göründü! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını yeni sevgilisiyle kutladı!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliklerinden olan kızları Zehra Çilingiroğlu, yeni yaşına ailesi ve sevgilisi ile girdi. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu gönlünü genç iş insanına kaptırmıştı. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu 1 yıldır aşk yaşadığı iddia edilen sevgilisi Mürsel Kaya ile yakalanmıştı. 25 yaşına basan Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu doğum gününde sevgilisi ile Mürsel Kaya ile ilk kez birlikte boy gösterdi.

Müstakbel damat göründü! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını yeni sevgilisiyle kutladı!

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu önceki akşam kuzenleriyle Yeniköy'de bir mekanda görüntülendi. Mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Avşar, "Hem kızımın hem de kuzenimin doğum günüydü. İkisini birlikte kutladık" dedi.

Müstakbel damat göründü! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını yeni sevgilisiyle kutladı!

"ZEHRA ZATEN BENİ YETERİNCE YOLUYOR"

Gazetecilerin kızı Zehra'ya aldığı hediyeyi sorması üzerine Avşar, "Ben hiçbir şey almadım. Zaten normal zamanda beni yeterince yoluyor. O yüzden de hediye istemeye utandı" diyerek kahkaha attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Müstakbel damat göründü! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını yeni sevgilisiyle kutladı!

ZEHRA-MÜRSEL AŞKI TAM GAZ

Ailesinin yanında fazla kalmayan Zehra Çilingiroğlu, mekandan ayrılır ayrılmaz sevgilisi Mürsel Kaya'nın yanına koştu.

Müstakbel damat göründü! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını yeni sevgilisiyle kutladı!

Etiler'de bulunan bir mekanda sevgilisiyle buluşan Zehra, burada sevgilisiyle baş başa yemek yiyerek, yeni yaşını bir de sevgilisiyle kutladı. Mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakan Zehra Çilingiroğlu, "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor" diyerek, sevgilisiyle oradan ayrıldı.

Müstakbel damat göründü! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını yeni sevgilisiyle kutladı!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliklerinden olan kızları Zehra, 25 yaşına bastı. Kızının mimar olacağını ve çok iyi bir sporcu olduğunu söyleyen Çilingiroğlu, ekledi:

SON DAKİKA