Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
09:37
Mutluluğu Londra'da buldu...Oyuncu Burcu Özberk 'ev'lendi!
Bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Özberk, geçtiğimiz yıl birçok yer gezerek sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Gezdiği yerlerle ilgi ile takip edilen Özberk, en çok Londra paylaşımlarıyla beğeni almıştı. Dil eğitimi için sık sık İngiltere'ye giden güzel oyuncunun, mutluluğu artık orada bulmuş gibi gözüküyor... İşte duyunca çok şaşıracağınız Burcu Özberk'in almış olduğu o karar!