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Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:37

Mutluluğu Londra'da buldu...Oyuncu Burcu Özberk 'ev'lendi!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Özberk, geçtiğimiz yıl birçok yer gezerek sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Gezdiği yerlerle ilgi ile takip edilen Özberk, en çok Londra paylaşımlarıyla beğeni almıştı. Dil eğitimi için sık sık İngiltere'ye giden güzel oyuncunun, mutluluğu artık orada bulmuş gibi gözüküyor... İşte duyunca çok şaşıracağınız Burcu Özberk'in almış olduğu o karar!

Mutluluğu Londra’da buldu...Oyuncu Burcu Özberk ’ev’lendi!

'Afilli Aşk' 'Aşk Mantık İntikam' 'Güneşin Kızları' ve birçok dizi projesinde yer alan Burcu Özberk, güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

Mutluluğu Londra’da buldu...Oyuncu Burcu Özberk ’ev’lendi!

Yaptığı paylaşımlarla çok beğenilen ve ilgiyle takip edilen Özberk, takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuluyor.

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Mutluluğu Londra’da buldu...Oyuncu Burcu Özberk ’ev’lendi!

Uzun süredir ekranlarda olmayan Burcu Özberk'in, dil eğitimi için sık sık Londra'ya gittiği biliniyordu.

Mutluluğu Londra’da buldu...Oyuncu Burcu Özberk ’ev’lendi!

MUTLULUĞU LONDRA'DA BULDU!

Milliyet'in yaptığı habere göre Burcu Özberk, gelen projeleri okumaya yeni başlayan oyuncu, bu dönemde de yine İngiltere'ye gitmişti. Özberk çok sevdiği bilinen Londra'da ev almak için kolları sıvadı.

Mutluluğu Londra’da buldu...Oyuncu Burcu Özberk ’ev’lendi!

Emlakçılarla görüşen ve evlere gidip bakan oyuncu, kısa bir süre sonra ise İngiltere'den ev alacak. Fiyatları araştıran Özberk'in dil eğitiminin yanı sıra oyunculuk eğitimi de aldığı öğrenildi.

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