Mutluluğu Londra’da buldu...Oyuncu Burcu Özberk ’ev’lendi!

MUTLULUĞU LONDRA'DA BULDU!

Milliyet'in yaptığı habere göre Burcu Özberk, gelen projeleri okumaya yeni başlayan oyuncu, bu dönemde de yine İngiltere'ye gitmişti. Özberk çok sevdiği bilinen Londra'da ev almak için kolları sıvadı.