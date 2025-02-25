"BENİ BİTİRMİŞTİ..."

Ayrıca şarkıcı, "Allah bana onların acısını göstermesin. O kadar güzel bir kızın o hale gelmesi beni bitirmişti" diye konuştu.

Nadide Sultan ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu: "Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden…"