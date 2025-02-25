Giriş Tarihi: 25.02.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
20:18
Nadide Sultan ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu: “Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden…”
'Konyalım', 'O'na Söyle', 'Olmadı Gitti' ve birçok şarkıyla hafızalara kazınan Nadide Sultan, bugün bir programa katıldı. Nadide Sultan, ailesinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü şarkıcı kız kardeşinin bipolar olduğunu, babasının ailesindeki her bireye şiddet uyguladığını ve zor zamanlar geçirdiklerini anlattı. İşte ünlü şarkıcının magazin gündemine bomba gibi düşen o aile dramı!