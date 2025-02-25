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Haberler Galeri Nadide Sultan ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu: “Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden…”
Giriş Tarihi: 25.02.2025 20:18 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 20:18

Nadide Sultan ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu: “Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden…”

'Konyalım', 'O'na Söyle', 'Olmadı Gitti' ve birçok şarkıyla hafızalara kazınan Nadide Sultan, bugün bir programa katıldı. Nadide Sultan, ailesinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü şarkıcı kız kardeşinin bipolar olduğunu, babasının ailesindeki her bireye şiddet uyguladığını ve zor zamanlar geçirdiklerini anlattı. İşte ünlü şarkıcının magazin gündemine bomba gibi düşen o aile dramı!

Nadide Sultan ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu: Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden…

Daha önce evinin kapılarını açan ardından da ABD'nin New York kentinde evsizlere ve göçmenlere yemek dağıtarak kalpleri kazanan ünlü şarkıcı Nadide Sultan, bugün bir televizyon programına konuk oldu.

Nadide Sultan ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu: Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden…

ÜNLÜ ŞARKICIDAN SAMİMİ İTİRAFLAR!

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, burada yaptığı samimi açıklamalarıyla adeta gündeme oturdu.

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Nadide Sultan ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu: Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden…

AİLE DRAMI HERKESİ HÜZNE BOĞDU

Ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğulan şarkıcı hikayesiyle hem hayranlarını hem de izleyenleri hüzne boğdu.

Nadide Sultan ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu: Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden…

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI: BABAMLA ARTIK GÖRÜŞMÜYORUM!

Ünlü şarkıcı, küçüklüğünün ve ailesinin fotoğrafının gösterilmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı ve, "Annem yaşıyor, ama babama Allah selamet versin. Çünkü babam engelli kız kardeşimi dövüyordu. Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden sürekli krize giriyor. Babamla sadece fizyolojik bir bağım var ama artık görüşmüyorum" dedi.

Nadide Sultan ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu: Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden…

"BENİ BİTİRMİŞTİ..."

Ayrıca şarkıcı, "Allah bana onların acısını göstermesin. O kadar güzel bir kızın o hale gelmesi beni bitirmişti" diye konuştu.

Nadide Sultan ailesinden bahsederken gözyaşlarına boğuldu: "Kız kardeşim bipolar, babam yüzünden…"

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