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Haberler Galeri Nadide Sultan yaptığı davranışla Amerika halkının gönlünü kazandı... 'Zor şartlar altında yaşadığını görmek çok üzücü'
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:12

Nadide Sultan yaptığı davranışla Amerika halkının gönlünü kazandı... 'Zor şartlar altında yaşadığını görmek çok üzücü'

'Konyalım' 'O'na Söyle' 'Olmadı Gitti' ve birçok şarkının mimarı olan Nadide Sultan, güçlü sesiyle dünyaya yayılmaya devam ediyor. Bir dönemin en çok dinlenen parçalarıyla hafızalara kazınan başarılı şarkıcı, son olarak Amerika'ya konser vermeye gitti. Sahnelerin tozunu attıran Nadide Sultan, yaptığı hareketler tüm Amerika halkının gönlünü kazandı…

Nadide Sultan yaptığı davranışla Amerika halkının gönlünü kazandı... ’Zor şartlar altında yaşadığını görmek çok üzücü’

Güçlü sesiyle dikkat çeken ve özel yaşantısını gizli saklı yaşamayı tercih eden Nadide Sultan, adından söz ettirmeye devam ediyor. Verdiği konserlerle dinleyicilerine keyif dolu dakikalar yaşatan Sultan, bu sefer Amerika'da konser vermeye hazırlanıyor.

Nadide Sultan yaptığı davranışla Amerika halkının gönlünü kazandı... ’Zor şartlar altında yaşadığını görmek çok üzücü’

Oğluyla Amerika'ya giden güzel şarkıcı, yaptığı davarnışla kısa sürede gündem oldu.

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Nadide Sultan yaptığı davranışla Amerika halkının gönlünü kazandı... ’Zor şartlar altında yaşadığını görmek çok üzücü’

EVSİZLERE VE GÖÇMENLERE YEMEK DAĞITTI!

Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, konser vermek için oğlu Kaan'la birlikte gittiği ABD'de anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de katıldı.

Nadide Sultan yaptığı davranışla Amerika halkının gönlünü kazandı... ’Zor şartlar altında yaşadığını görmek çok üzücü’

Sanatçı kimliğinin yanı sıra yardımseverliğiyle de tanınan şarkıcı New York'ta, evsizlere ve göçmenlere yemek dağıttı.

Nadide Sultan yaptığı davranışla Amerika halkının gönlünü kazandı... ’Zor şartlar altında yaşadığını görmek çok üzücü’

Nadide Sultan, zorlu hava koşullarına rağmen; bizzat kendi elleriyle yemek servisi yaparak, yardıma muhtaç insanlarla tek tek ilgilendi.

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