Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
09:12
Nadide Sultan yaptığı davranışla Amerika halkının gönlünü kazandı... 'Zor şartlar altında yaşadığını görmek çok üzücü'
'Konyalım' 'O'na Söyle' 'Olmadı Gitti' ve birçok şarkının mimarı olan Nadide Sultan, güçlü sesiyle dünyaya yayılmaya devam ediyor. Bir dönemin en çok dinlenen parçalarıyla hafızalara kazınan başarılı şarkıcı, son olarak Amerika'ya konser vermeye gitti. Sahnelerin tozunu attıran Nadide Sultan, yaptığı hareketler tüm Amerika halkının gönlünü kazandı…