Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 13:43

Nagihan Karadere Dilan Polat'a açtı ağzını yumdu gözünü! "Bunlar iyi günleri, beter olsun dolandırıcılar"

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. İfadesinde "Para işlerine karışmam. Ticari işlerle ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" diyen Dilan Polat suçu eşi Engin Polat'ın üstüne atsa da tutuklanmaktan kurtulamamıştı. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu cezaevinde zor günler geçiriyor. Şartlara alışamayan Polat kardeşlere Survivor Nagihan Karadere'den gelen yorum dikkat çekti. Nagihan Karadere Dilat Polat'a açtı ağzını yumdu gözünü...