Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Nagihan Karadere Dilat Polat'a açtı ağzını yumdu gözünü! "Bunlar iyi günleri, beter olsun dolandırıcılar"
Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 12:00

Nagihan Karadere Dilat Polat'a açtı ağzını yumdu gözünü! "Bunlar iyi günleri, beter olsun dolandırıcılar"

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. İfadesinde "Para işlerine karışmam. Ticari işlerle ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" diyen Dilan Polat suçu eşi Engin Polat'ın üstüne atsa da tutuklanmaktan kurtulamamıştı. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu cezaevinde zor günler geçiriyor. Şartlara alışamayan Polat kardeşlere Survivor Nagihan Karadere'den gelen yorum dikkat çekti. Nagihan Karadere Dilat Polat'a açtı ağzını yumdu gözünü...

Nagihan Karadere Dilat Polat’a açtı ağzını yumdu gözünü! Bunlar iyi günleri, beter olsun dolandırıcılar

Türkiye'nin gündemi, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'tı. Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından haklarında soruşturma açılan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu ve eşi Engin Polat, tutuklandı.

Nagihan Karadere Dilat Polat’a açtı ağzını yumdu gözünü! Bunlar iyi günleri, beter olsun dolandırıcılar

Herkes sosyal medyada her fırsatta lüks ve gösterişli yaşamlarını paylaşan Polat çiftinin cezaevindeki hayatını merak etmeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nagihan Karadere Dilat Polat’a açtı ağzını yumdu gözünü! Bunlar iyi günleri, beter olsun dolandırıcılar

YEMEKLERİ BEĞENMİYOR!

Ancak Posta'nın haberine göre Dilan Polat, cezaevi hayatına alışamadı.

Nagihan Karadere Dilat Polat’a açtı ağzını yumdu gözünü! Bunlar iyi günleri, beter olsun dolandırıcılar

Beğenmediği için cezaevi yemeklerini yemeyen Dilan Polat'ın oldukça fazla sigara içtiği ve bu yüzden bağışıklık sisteminin de çöktüğü ortaya çıktı.

Nagihan Karadere Dilat Polat’a açtı ağzını yumdu gözünü! Bunlar iyi günleri, beter olsun dolandırıcılar

Cezaevi şartlarına alışamayan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'ya Survivor Nagihan Karadere açtı ağzını yumdu gözünü...Karadere, Instagram hesabından bir sayfaya yorum yazdı.

SON DAKİKA