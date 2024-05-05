Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Naim ile Nadire fena yakalandı! Dizi aşkı gerçek oldu! Mert Turak ile Cemre Melis Çınar'ın sürpriz aşkından ilk kare...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 11:22

Naim ile Nadire fena yakalandı! Dizi aşkı gerçek oldu! Mert Turak ile Cemre Melis Çınar'ın sürpriz aşkından ilk kare...

Yer aldıkları dizi ile gündemde olan oyuncular Mert Turak ile Cemre Melis Çınar'ın sürpriz aşkı sosyal medyayı salladı! Dizide yaşadıkları yasak sonrası çok konuşulan Naim ile Nadire karakterlerine hayat veren Mert Turak ile Cemre Melis Çınar'ın aşkları ortaya çıktı. Oyuncu Mert Turak ile meslektaşı Cemre Melis Çınar, önceki akşam Cihangir'deydi. Flaşların patlamasıyla şaşkınlıklarını gizleyemeyen ikilinin, ağzından aynı cümleler döküldü "Eyvah yakalandık!" Bir dizi aşkı daha gerçek olurken, gazetecilere yakalanan Mert Turak ile Cemre Melis Çınar "Olan oldu, bari poz verelim" diyerek ilk aşk karelerini de vermiş oldu...

Naim ile Nadire fena yakalandı! Dizi aşkı gerçek oldu! Mert Turak ile Cemre Melis Çınar’ın sürpriz aşkından ilk kare...

Son olarak yer aldıkları dizide yaşadıkları yasak sonrası çok konuşulan Naim ile Nadire karakterlerine hayat veren Mert Turak ile Cemre Melis Çınar'ın aşkları ortaya çıktı.

Naim ile Nadire fena yakalandı! Dizi aşkı gerçek oldu! Mert Turak ile Cemre Melis Çınar’ın sürpriz aşkından ilk kare...

Oynadıkları Naim ve Nadire karakterleri ile gündemde olan oyuncular Mert Turak ile Cemre Melis Çınar'ın sürpriz aşkı sosyal medyayı salladı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Naim ile Nadire fena yakalandı! Dizi aşkı gerçek oldu! Mert Turak ile Cemre Melis Çınar’ın sürpriz aşkından ilk kare...

Oyuncu Mert Turak ile meslektaşı Cemre Melis Çınar, önceki akşam Cihangir'deydi. Flaşların patlamasıyla şaşkınlıklarını gizleyemeyen ikilinin, ağzından aynı cümleler döküldü "Eyvah yakalandık!" Bir dizi aşkı daha gerçek olurken, gazetecilere yakalanan Mert Turak ile Cemre Melis Çınar ""Olan oldu, bari poz verelim de güzel çıkalım. Rica etsek ilk çektiğiniz kareleri siler misiniz" diyerek ilk aşk karelerini de vermiş oldu...

Mert Turak'ın kovboy çizmeleri ile Cemre Melis Çınar'ın burnuna taktığı piercing dikkat çekti.

Naim ile Nadire fena yakalandı! Dizi aşkı gerçek oldu! Mert Turak ile Cemre Melis Çınar’ın sürpriz aşkından ilk kare...

Farklı tarzı ile konuşulan başarılı oyuncu Mert Turak'ın Instagram halleri de ilgi odağı oldu...

Naim ile Nadire fena yakalandı! Dizi aşkı gerçek oldu! Mert Turak ile Cemre Melis Çınar’ın sürpriz aşkından ilk kare...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA