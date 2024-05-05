Naim ile Nadire fena yakalandı! Dizi aşkı gerçek oldu! Mert Turak ile Cemre Melis Çınar’ın sürpriz aşkından ilk kare...

Giriş Tarihi: 05.05.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
11:22
Yer aldıkları dizi ile gündemde olan oyuncular Mert Turak ile Cemre Melis Çınar'ın sürpriz aşkı sosyal medyayı salladı! Dizide yaşadıkları yasak sonrası çok konuşulan Naim ile Nadire karakterlerine hayat veren Mert Turak ile Cemre Melis Çınar'ın aşkları ortaya çıktı. Oyuncu Mert Turak ile meslektaşı Cemre Melis Çınar, önceki akşam Cihangir'deydi. Flaşların patlamasıyla şaşkınlıklarını gizleyemeyen ikilinin, ağzından aynı cümleler döküldü "Eyvah yakalandık!" Bir dizi aşkı daha gerçek olurken, gazetecilere yakalanan Mert Turak ile Cemre Melis Çınar "Olan oldu, bari poz verelim" diyerek ilk aşk karelerini de vermiş oldu...