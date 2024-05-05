Naim ile Nadire fena yakalandı! Dizi aşkı gerçek oldu! Mert Turak ile Cemre Melis Çınar’ın sürpriz aşkından ilk kare...

Oyuncu Mert Turak ile meslektaşı Cemre Melis Çınar, önceki akşam Cihangir'deydi. Flaşların patlamasıyla şaşkınlıklarını gizleyemeyen ikilinin, ağzından aynı cümleler döküldü "Eyvah yakalandık!" Bir dizi aşkı daha gerçek olurken, gazetecilere yakalanan Mert Turak ile Cemre Melis Çınar ""Olan oldu, bari poz verelim de güzel çıkalım. Rica etsek ilk çektiğiniz kareleri siler misiniz" diyerek ilk aşk karelerini de vermiş oldu...

Mert Turak'ın kovboy çizmeleri ile Cemre Melis Çınar'ın burnuna taktığı piercing dikkat çekti.