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  • Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’dan inanılmaz sözler!

’nun kızları Sezin ve ’dan inanılmaz sözler!

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci 'nun Türkan Öztürk'ten olan kızları Sezin ve efsane sporcunun bazı madalyaların kayıp olduğunu öne sürdü. Naim Süleymanoğlu'nun tereke davasında 13 madalyasının kayıp olduğu iddia edildi. Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu öne süren Japon Sekai Mori, babalık davasını kazanınca milli haltercinin mirası diğer üç kızıyla birlikte dörde bölünmüştü. Mori, bu kez babasının mirasından pay almak için üç kardeşine 'terekenin tespiti' davası açtı. Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi'nde iki yıldır devam eden davada geçen ay ilginç bir gelişme yaşandı. Yapılan araştırmada Naim Süleymanoğlu'nun Pursaklar'da 14 ve 12.5 dönümlük iki tarlası, Yenimahalle'de 3 katlı binası, Demirci'de163 metrekarelik arsası, Muratpaşa'da bir dairesi ve Büyükçekmece Güzelce'de tripleks bir villası olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.08.2019 13:09 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 13:18
Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’dan inanılmaz sözler!

Kızları Sezin ve da celse öncesi avukatları Aziz Demir aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede Süleymanoğlu'nun kazandığı tüm madalyaların mirasçılara teslimini talep etti. Merhumun 3 olimpiyat madalyasının erkek kardeşinde olduğunu anlatan avukat Aziz Demir, "Diğer Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'ndan kazandığı 13 madalyanın ise nerede olduğu bilinmemektedir. Kayıp madalya, altın ya da plaketlerin araştırılmasını istiyoruz. Hürriyet'in haberine göre; Merhumun Büyükçekmece Güzelce'deki konutunda keşif yapılarak terekeye ilişkin aranan madalya ve diğer menkullerin araştırılması gerekmektedir" diye konuştu. Duruşmada ifade veren 'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da "Bende şu an 3 tane altın olimpiyat madalyası var. 23 Mayıs 2010'da ağabeyim Naim, bana bu madalyaları teslim etti. Madalyalar şu an yapım şirketindedir. Film çekimi devam etmektedir" dedi. İşte Naim Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu ve diğer ünlü isimlerin kızları…

Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’dan inanılmaz sözler!

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

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Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’dan inanılmaz sözler!

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’dan inanılmaz sözler!

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’dan inanılmaz sözler!

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’dan inanılmaz sözler!

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’dan inanılmaz sözler!

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

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