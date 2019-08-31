Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’dan inanılmaz sözler!

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Türkan Öztürk'ten olan kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu efsane sporcunun bazı madalyaların kayıp olduğunu öne sürdü. Naim Süleymanoğlu'nun tereke davasında 13 madalyasının kayıp olduğu iddia edildi. Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu öne süren Japon Sekai Mori, babalık davasını kazanınca milli haltercinin mirası diğer üç kızıyla birlikte dörde bölünmüştü. Mori, bu kez babasının mirasından pay almak için üç kardeşine 'terekenin tespiti' davası açtı. Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi'nde iki yıldır devam eden davada geçen ay ilginç bir gelişme yaşandı. Yapılan araştırmada Naim Süleymanoğlu'nun Ankara Pursaklar'da 14 ve 12.5 dönümlük iki tarlası, Yenimahalle'de 3 katlı binası, Manisa Demirci'de163 metrekarelik arsası, Antalya Muratpaşa'da bir dairesi ve Büyükçekmece Güzelce'de tripleks bir villası olduğu ortaya çıktı.