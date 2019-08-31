Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’dan inanılmaz sözler!

Kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu da celse öncesi avukatları Aziz Demir aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede Süleymanoğlu'nun kazandığı tüm madalyaların mirasçılara teslimini talep etti. Merhumun 3 olimpiyat madalyasının erkek kardeşinde olduğunu anlatan avukat Aziz Demir, "Diğer Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'ndan kazandığı 13 madalyanın ise nerede olduğu bilinmemektedir. Kayıp madalya, altın ya da plaketlerin araştırılmasını istiyoruz. Hürriyet'in haberine göre; Merhumun Büyükçekmece Güzelce'deki konutunda keşif yapılarak terekeye ilişkin aranan madalya ve diğer menkullerin araştırılması gerekmektedir" diye konuştu. Duruşmada ifade veren Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da "Bende şu an 3 tane altın olimpiyat madalyası var. 23 Mayıs 2010'da ağabeyim Naim, bana bu madalyaları teslim etti. Madalyalar şu an yapım şirketindedir. Film çekimi devam etmektedir" dedi. İşte Naim Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu ve diğer ünlü isimlerin kızları…