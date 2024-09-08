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Haberler Galeri “Narin’imize nasıl kıydınız nasıl?” Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti!
Giriş Tarihi: 08.09.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 12:26

Narin’imize nasıl kıydınız nasıl?” Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti!

Günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran'dan kötü haber geldi… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" dedi. Küçük Narin'in ölüm haberi yürekleri dağladı. Sanat camiası Narin'in ölüm haberinin ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar…

Narin’imize nasıl kıydınız nasıl? Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti!

Narin'den gelen acı haber yürekleri burktu… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu'' dedi. Ünlü isimlerden ise sert tepkiler geldi.

Narin’imize nasıl kıydınız nasıl? Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu. Ünlü isimler Narin'in bulunduğu haberinin ardından isyan etti.

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Narin’imize nasıl kıydınız nasıl? Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu.

Narin’imize nasıl kıydınız nasıl? Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti!

Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" diyerek duyurdu.

Narin’imize nasıl kıydınız nasıl? Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti!

8 yaşındaki Narin'den gelen acı haber, sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

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