Giriş Tarihi: 08.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
12:26
“Narin’imize nasıl kıydınız nasıl?” Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Ünlü isimler sosyal medyadan isyan etti!
Günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin Güran'dan kötü haber geldi… İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" dedi. Küçük Narin'in ölüm haberi yürekleri dağladı. Sanat camiası Narin'in ölüm haberinin ardından sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar…