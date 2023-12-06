Naz Sayıner ‘Sultan’ karakteriyle Ateş Kuşları’nda!

atv'nin çok konuşulan dizilerinden 'Ateş Kuşları', bu sezon da heyecan ve sürprizlerle dolu.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen Ateş Kuşları'nın kadrosuna başarılı başarılı oyuncu Naz Sayıner dahil oluyor. Dizinin 8 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan 34. Bölümünde sevilen isim Naz Sayıner, seyirci karşısına Ali'nin kayıp kardeşi Sultan olarak çıkacak.