Nazar değdi! Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu ayrıldı!

Şahin ve Kazancıoğlu, İstanbul'a adım atar atmaz ayrıldı. Ayrılığın sebebi henüz bilinmezken, ünlü çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkıp, engelledi. Şahin ve Kazancıoğlu'nun diğer bir işi de aşk dolu fotoğraflarını silmek oldu.