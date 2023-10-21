Nazar değdi! Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu ayrıldı!

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu çifti, Bali'ye tatile giderek aşk tazelemişti. Takvimi'n haberine göre; Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan çift, herkesi kıskandırmıştı. Hatta safari bile yapan çift, birbirlerini öpmelere doyamamıştı. Aşk dolu görüntü çizen ikiliyi, takipçileri beğeni yağmuruna tutmuştu. FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ Henüz 3 gün önce mutluluktan ayakları yere basmayan Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu çiftine nazar değdi. Şahin ve Kazancıoğlu, İstanbul'a adım atar atmaz ayrıldı. Ayrılığın sebebi henüz bilinmezken, ünlü çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkıp, engelledi. Şahin ve Kazancıoğlu'nun diğer bir işi de aşk dolu fotoğraflarını silmek oldu.