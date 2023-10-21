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Haberler Galeri Nazar değdi! Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu ayrıldı!
Giriş Tarihi: 21.10.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 10:57

Nazar değdi! Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu ayrıldı!

3 gün önce Bali'de mutluluk pozları veren Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu'na nazar değdi. Instagram'dan birbirlerini takipten çıkan çift, ayrıldı.

Nazar değdi! Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu ayrıldı!

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu çifti, Bali'ye tatile giderek aşk tazelemişti.

Nazar değdi! Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu ayrıldı!

Takvimi'n haberine göre; Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan çift, herkesi kıskandırmıştı. Hatta safari bile yapan çift, birbirlerini öpmelere doyamamıştı. Aşk dolu görüntü çizen ikiliyi, takipçileri beğeni yağmuruna tutmuştu.

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Nazar değdi! Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu ayrıldı!

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Henüz 3 gün önce mutluluktan ayakları yere basmayan Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu çiftine nazar değdi.

Nazar değdi! Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu ayrıldı!

Şahin ve Kazancıoğlu, İstanbul'a adım atar atmaz ayrıldı. Ayrılığın sebebi henüz bilinmezken, ünlü çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkıp, engelledi. Şahin ve Kazancıoğlu'nun diğer bir işi de aşk dolu fotoğraflarını silmek oldu.

Nazar değdi! Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu ayrıldı!
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