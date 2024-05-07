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Haberler Galeri Nebahat Çehre apar topar hastaneye kaldırıldı! Nebahat Çehre’nin sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 19:09 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 19:09

Nebahat Çehre apar topar hastaneye kaldırıldı! Nebahat Çehre’nin sağlık durumu nasıl?

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Firdevs Yöreoğlu' karakteri ile hafızalarda yer edinen usta oyuncu Nebahat Çehre'den hayranlarına üzen haber geldi. Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun kalbine stent takıldığı ve geceyi hastaneye geçirdiği bilgisi aktarıldı. İşte Nebahat Çehre'nin son sağlık durumu!

Nebahat Çehre apar topar hastaneye kaldırıldı! Nebahat Çehre’nin sağlık durumu nasıl?

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Firdevs Yöreoğlu' karakteri ile hafızalarda yer edinen usta oyuncu Nebahat Çehre'den kötü haber geldi.

Nebahat Çehre apar topar hastaneye kaldırıldı! Nebahat Çehre’nin sağlık durumu nasıl?

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

80 yaşındaki ünlü oyuncu, önceki gün rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı.

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Nebahat Çehre apar topar hastaneye kaldırıldı! Nebahat Çehre’nin sağlık durumu nasıl?

KALBİNE STENT TAKILDI

Ünlü oyuncunun kalbine stent takıldığı ve bir gece hastanede kaldığı belirtildi.

Nebahat Çehre apar topar hastaneye kaldırıldı! Nebahat Çehre’nin sağlık durumu nasıl?

SAĞLIK DURUMU İYİ

Nebahat Çehre'nin sağlık durumunun iyi olduğu da belirtildi.

Nebahat Çehre apar topar hastaneye kaldırıldı! Nebahat Çehre’nin sağlık durumu nasıl?

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Sosyal medyada yapılan açıklamada, "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre'nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor… Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ❤️ Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle… Sevgiler" ifadeleri kullanıldı.

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