Nebahat Çehre apar topar hastaneye kaldırıldı! Nebahat Çehre’nin sağlık durumu nasıl?

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Sosyal medyada yapılan açıklamada, "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre'nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor… Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ❤️ Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle… Sevgiler" ifadeleri kullanıldı.