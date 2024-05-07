Giriş Tarihi: 07.05.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
19:09
Nebahat Çehre apar topar hastaneye kaldırıldı! Nebahat Çehre’nin sağlık durumu nasıl?
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Firdevs Yöreoğlu' karakteri ile hafızalarda yer edinen usta oyuncu Nebahat Çehre'den hayranlarına üzen haber geldi. Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun kalbine stent takıldığı ve geceyi hastaneye geçirdiği bilgisi aktarıldı. İşte Nebahat Çehre'nin son sağlık durumu!