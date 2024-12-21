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Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 09:27

Nejat İşler'in zor anları...Bir anda yere yığıldı

Asmalımescit'teki bir mekandan çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu Nejat İşler'in zor anları... Ünlü isim bir anda yere yığıldı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Nejat İşler’in zor anları...Bir anda yere yığıldı

2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle ölümle burun buruna gelen, 95 gün yoğun bakımda kalan, hatta ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu Nejat İşler, kendisini bu hale getiren alkolden bir türlü vazgeçmiyor!

Nejat İşler’in zor anları...Bir anda yere yığıldı

Oyuncu Nejat İşler, önceki gece Asmalımescit'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Nejat İşler’in zor anları...Bir anda yere yığıldı

Alkol yüzünden defalarca hastanelik olan 51 yaşındaki oyuncu ayakta durmakta güçlük çekti ve taksiye doğru ilerlerken zor anlar yaşadı. İşler bir anda yere yığıldı.

Nejat İşler’in zor anları...Bir anda yere yığıldı

Arkadaşlarının müdahalesiyle ayağa kaldırılan ünlü oyuncunun, fazla alkol almış olduğu öğrenildi.

İşler çevredekilerin meraklı bakışları arasında taksiye bindirildi.

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