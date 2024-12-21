Nejat İşler’in zor anları...Bir anda yere yığıldı

2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle ölümle burun buruna gelen, 95 gün yoğun bakımda kalan, hatta ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu Nejat İşler, kendisini bu hale getiren alkolden bir türlü vazgeçmiyor! Oyuncu Nejat İşler, önceki gece Asmalımescit'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Alkol yüzünden defalarca hastanelik olan 51 yaşındaki oyuncu ayakta durmakta güçlük çekti ve taksiye doğru ilerlerken zor anlar yaşadı. İşler bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının müdahalesiyle ayağa kaldırılan ünlü oyuncunun, fazla alkol almış olduğu öğrenildi. İşler çevredekilerin meraklı bakışları arasında taksiye bindirildi.