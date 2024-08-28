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Haberler Galeri Neşeli Günler'in güzel gözlü Tuncay’ı inanılmaz değişti! Necati Aslan bakın şimdi ne halde!
Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 07:16

Neşeli Günler'in güzel gözlü Tuncay’ı inanılmaz değişti! Necati Aslan bakın şimdi ne halde!

Türk sinemasının efsaneleri arasında olan Neşeli Günler, filminde yer alan küçük Tuncay, artık çok değişti. Yeşilçam'ın unutulmazı Neşeli Günler'de turşu suyu yüzünden ayrılan bir çiftin ve çocuklarının hikâyesini anlatılıyor. 'Neşeli Günler'de evin en küçük çocuğu olan Tuncay'ı hatırlamayan yoktur. Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o çocuk aslında sinemadan hiç kopmadı. Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan ekran önünde değilse de aslında birçok filme imzasını attı. Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı şimdi çok farklı. Necati Aslan'ın son hali herkesi şoke etti. İşte görenlerin asla tanıyamadığı Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan'ın son hali…

Neşeli Günler’in güzel gözlü Tuncay’ı inanılmaz değişti! Necati Aslan bakın şimdi ne halde!

Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin oynadığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterine hayat veren Necati Aslan, değişimiyle şoke etti.

Neşeli Günler’in güzel gözlü Tuncay’ı inanılmaz değişti! Necati Aslan bakın şimdi ne halde!

Yeşilçam'ın usta oyuncularını bir arada görebildiğimiz pek az yapımdan biri olan Neşeli Günler filmi, yıllar geçse de Türk seyircisinin kalbindeki yerini koruyor.

Bir turşu suyu için güzelim yuvalarını yıkan bu çifti ve hikayelerini hepimiz çok sevmiştik...

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Neşeli Günler’in güzel gözlü Tuncay’ı inanılmaz değişti! Necati Aslan bakın şimdi ne halde!

Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde oturup izlediği bir turşu suyu yüzünden ayrılan bir çiftin ve çocuklarının hikayesini anlatan 'Neşeli Günler'de evin ufak oğlu Tuncay'ı hatırlamayan neredeyse yoktur.

Neşeli Günler’in güzel gözlü Tuncay’ı inanılmaz değişti! Necati Aslan bakın şimdi ne halde!

Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde ne yapıyor?

Neşeli Günler’in güzel gözlü Tuncay’ı inanılmaz değişti! Necati Aslan bakın şimdi ne halde!

Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o güzel gözlü, sevimli çocuk aslında sinema ile bağını hiç koparmadı.

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