Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
07:16
Neşeli Günler'in güzel gözlü Tuncay’ı inanılmaz değişti! Necati Aslan bakın şimdi ne halde!
Türk sinemasının efsaneleri arasında olan Neşeli Günler, filminde yer alan küçük Tuncay, artık çok değişti. Yeşilçam'ın unutulmazı Neşeli Günler'de turşu suyu yüzünden ayrılan bir çiftin ve çocuklarının hikâyesini anlatılıyor. 'Neşeli Günler'de evin en küçük çocuğu olan Tuncay'ı hatırlamayan yoktur. Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o çocuk aslında sinemadan hiç kopmadı. Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan ekran önünde değilse de aslında birçok filme imzasını attı. Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı şimdi çok farklı. Necati Aslan'ın son hali herkesi şoke etti. İşte görenlerin asla tanıyamadığı Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan'ın son hali…