Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Neslihan Atagül o halde ağaca çıktı sosyal medya yıkıldı! Neslihan Atagül doğal güzelliği ile büyüledi...

o halde ağaca çıktı yıkıldı! ile büyüledi...

Ünlü oyuncu kendini doğaya bıraktı. Kendi gibi oyuncu eşi ile yazın tadını çıkaran Neslihan Atagül paylaşımları ile sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ile küçük yaşta dikkat çeken isimlerden olmayı başaran Neslihan Atagül birçok dizi ve sinema filminde yer alarak ve güzelliği ile aranan oyunculardan oldu. Sık sık paylaşımlardan bulunduğu instagram hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımlarında ağaç üstünde poz verdi. Arkadaşlarının bahçesine göz kulak olan ünlü çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül olan mahsülleri toplayıp konserve yapmayı da ihmal etmedi. Doğal güzelliği ile görüntü veren Neslihan Atagül hayranlarından tam not aldı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 16:14
Neslihan Atagül o halde ağaca çıktı sosyal medya yıkıldı! Neslihan Atagül doğal güzelliği ile büyüledi...

Ünlü oyuncu kendini doğaya bıraktı. Kendi gibi oyuncu eşi ile yazın tadını çıkaran Neslihan Atagül paylaşımları ile sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ile küçük yaşta dikkat çeken isimlerden olmayı başaran Neslihan Atagül birçok dizi ve sinema filminde yer alarak ve güzelliği ile aranan oyunculardan oldu. Sık sık paylaşımlardan bulunduğu instagram hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımlarında ağaç üstünde poz verdi. Arkadaşlarının bahçesine göz kulak olan ünlü çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül olan mahsülleri toplayıp konserve yapmayı da ihmal etmedi. Doğal güzelliği ile görüntü veren Neslihan Atagül hayranlarından tam not aldı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Neslihan Atagül o halde ağaca çıktı sosyal medya yıkıldı! Neslihan Atagül doğal güzelliği ile büyüledi...

BİRAN DAMLA YILMAZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Neslihan Atagül o halde ağaca çıktı sosyal medya yıkıldı! Neslihan Atagül doğal güzelliği ile büyüledi...

BİRAN DAMLA YILMAZ

Neslihan Atagül o halde ağaca çıktı sosyal medya yıkıldı! Neslihan Atagül doğal güzelliği ile büyüledi...

BİRAN DAMLA YILMAZ

Neslihan Atagül o halde ağaca çıktı sosyal medya yıkıldı! Neslihan Atagül doğal güzelliği ile büyüledi...

BİRAN DAMLA YILMAZ

Neslihan Atagül o halde ağaca çıktı sosyal medya yıkıldı! Neslihan Atagül doğal güzelliği ile büyüledi...

BİRAN DAMLA YILMAZ

Neslihan Atagül o halde ağaca çıktı sosyal medya yıkıldı! Neslihan Atagül doğal güzelliği ile büyüledi...

BİRAN DAMLA YILMAZ

BİZE ULAŞIN