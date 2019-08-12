Neslihan Atagül o halde ağaca çıktı sosyal medya yıkıldı! Neslihan Atagül doğal güzelliği ile büyüledi...

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül kendini doğaya bıraktı. Kendi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu ile yazın tadını çıkaran Neslihan Atagül paylaşımları ile sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ile küçük yaşta dikkat çeken isimlerden olmayı başaran Neslihan Atagül birçok dizi ve sinema filminde yer alarak ve güzelliği ile aranan oyunculardan oldu. Sık sık paylaşımlardan bulunduğu instagram hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımlarında ağaç üstünde poz verdi. Arkadaşlarının bahçesine göz kulak olan ünlü çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül olan mahsülleri toplayıp konserve yapmayı da ihmal etmedi. Doğal güzelliği ile görüntü veren Neslihan Atagül hayranlarından tam not aldı. İşte Neslihan Atagül'ün en doğal halleri ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin ev halleri...