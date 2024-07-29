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Haberler Galeri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan sevindiren haber! Neslihan Atagül hamileliğini bu paylaşımla duyurdu!
Giriş Tarihi: 29.07.2024 18:07 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 18:07

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan sevindiren haber! Neslihan Atagül hamileliğini bu paylaşımla duyurdu!

'Fatih Harbiye' setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında mutluluğa 'evet' dedi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde bir dönem yaşanan iddialar boşanma haberlerini de beraberinde getirmişti. Ünlü çiftten 8 yıl sonra sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, kendi kişisel hesabından bugün bir paylaşım yaparak hamile olduğunu takipçilerine duyurdu. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan sevindiren haber! Neslihan Atagül hamileliğini bu paylaşımla duyurdu!

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016 yılında dünyaevine girdi. Evliliklerinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle sık sık gündemde olan çiftten bugün sevindiren haber geldi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan sevindiren haber! Neslihan Atagül hamileliğini bu paylaşımla duyurdu!

NESLİHAN ATAGÜL HAMİLE!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, kendi kişisel hesabından bugün bir paylaşım yaparak hamile olduğunu takipçilerine duyurdu.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan sevindiren haber! Neslihan Atagül hamileliğini bu paylaşımla duyurdu!

"MUTLULUĞUMUZU MAHREM TUTMAK İSTEDİK…"

Atagül karnını tutarak verdiği pozun altına, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu ekledi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan sevindiren haber! Neslihan Atagül hamileliğini bu paylaşımla duyurdu!

İŞTE NESLİHAN ATAGÜL'ÜN O PAYLAŞIMI!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan sevindiren haber! Neslihan Atagül hamileliğini bu paylaşımla duyurdu!

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Neslihan Atagül, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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