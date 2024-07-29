Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan sevindiren haber! Neslihan Atagül hamileliğini bu paylaşımla duyurdu!

"MUTLULUĞUMUZU MAHREM TUTMAK İSTEDİK…"

Atagül karnını tutarak verdiği pozun altına, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu ekledi.