Giriş Tarihi: 29.07.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
18:07
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan sevindiren haber! Neslihan Atagül hamileliğini bu paylaşımla duyurdu!
'Fatih Harbiye' setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında mutluluğa 'evet' dedi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde bir dönem yaşanan iddialar boşanma haberlerini de beraberinde getirmişti. Ünlü çiftten 8 yıl sonra sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, kendi kişisel hesabından bugün bir paylaşım yaparak hamile olduğunu takipçilerine duyurdu. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı!