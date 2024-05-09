Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Neslihan Yargıcı'dan şarkıcı Nilüfer'e sert eleştiri geldi! “O itibara yazık”
Giriş Tarihi: 09.05.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 13:30

Neslihan Yargıcı'dan şarkıcı Nilüfer'e sert eleştiri geldi! “O itibara yazık”

Usta sanatçı Nilüfer adeta yıllara meydan okuyor. Düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran Nilüfer güçlü sesi ile Türk müziğinin unutulmayacak isimlerinden. Nilüfer, özellikle usta sanatçı Kayahan'ın şarkılarına kattığı eşsiz yorumlarla 7'den 70'e herkesin tanıdığı sanatçılardan. Nilüfer, 1972 yılındaki ilk 45'liğinin ardından, 1973'te "Dünya Dönüyor" ile asıl çıkışını yakaladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı her halini hayranlarıyla paylaşıyor. Sahne paylaşımlarının yanı sıra özel hayatından kesitleri de paylaşmaktan çekinmeyen Nilüfer'in son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Nilüfer, son konserine transparan bir elbise giyerek çıktı. Sahnede "Baktım herkes transparan bir ben mi kaldım?" diyerek dinleyicilerine seslenen Nilüfer'in tarzına, ünlü modacı Neslihan Yargıcı'dan sert bir eleştiri geldi.

Neslihan Yargıcı’dan şarkıcı Nilüfer’e sert eleştiri geldi! “O itibara yazık”

"GEÇEN SENELERE YAZIK"
Türk pop müziğinin usta Nilüfer, son konserine transparan bir elbise giyerek çıktı. Sahnede "Baktım herkes transparan bir ben mi kaldım?" diyerek dinleyicilerine seslenen Nilüfer'in tarzına, ünlü modacı Neslihan Yargıcı'dan sert bir eleştiri geldi.

Neslihan Yargıcı’dan şarkıcı Nilüfer’e sert eleştiri geldi! “O itibara yazık”

'Dünya Dönüyor', 'Haram Geceler', 'Mor Menekşe', 'Mavilim' ve 'Kavak Yelleri' gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nilüfer, geçtiğimiz gece sahneye transparan bir elbise ile çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Neslihan Yargıcı’dan şarkıcı Nilüfer’e sert eleştiri geldi! “O itibara yazık”

Nilüfer, kıyafeti hakkında "Baktım herkes transparan, bir ben mi kaldım? Bana ne ya, çıktım bakın. Ne var ayrıca, insanlar sokakta giyiyor! Neticede bacak işte" diyerek dinleyicisine seslendi.

Neslihan Yargıcı’dan şarkıcı Nilüfer’e sert eleştiri geldi! “O itibara yazık”

Şarkıcının kısa sürede sosyal medyada gündem olan sahne kostümüne, ünlü modacı Neslihan Yargıcı'dan yorum geldi.

Neslihan Yargıcı’dan şarkıcı Nilüfer’e sert eleştiri geldi! “O itibara yazık”

Ünlü isim hakkında sert bir eleştiri yapan Yargıcı, şu ifadeleri kullandı:

Gördüğüm an çok yadırgadım. Mesele bacak açık, kapalı meselesi değil. Kariyer, ses, duruş, Türkiye'nin en iyi seslerinden. Düz siyah bir elbise yeterliydi bence. Aksesuarlara bile gerek yok. Kendisi pırlanta değerinde. Şaka yapmıyorum. Geçen senelere yazık! O itibara yazık! Kıyafeti tasarlayan yeni yetme olmalı.

SON DAKİKA