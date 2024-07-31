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Haberler Galeri Nesrin Cavadzade’nin doğum günü kutlaması dikkat çekti! Nesrin Cavadzade: Hayallerimin çok ötesinde…
Giriş Tarihi: 31.07.2024 19:55 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:55

Nesrin Cavadzade’nin doğum günü kutlaması dikkat çekti! Nesrin Cavadzade: Hayallerimin çok ötesinde…

'Bizim Hikaye', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yaptığı tatilden paylaşımlarla göz doldurdu. Fit hali ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. Doğum gününde paylaşımlar yapan ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımları!

Nesrin Cavadzade’nin doğum günü kutlaması dikkat çekti! Nesrin Cavadzade: Hayallerimin çok ötesinde…

Birçok yapımda başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, son dönemde fit hali ve güzelliğiyle herkesin beğenisini kazandı.

Nesrin Cavadzade’nin doğum günü kutlaması dikkat çekti! Nesrin Cavadzade: Hayallerimin çok ötesinde…

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI!

Fit hali ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı.

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Nesrin Cavadzade’nin doğum günü kutlaması dikkat çekti! Nesrin Cavadzade: Hayallerimin çok ötesinde…

BEĞENİ YAĞDI!

Doğum gününde paylaşımlar yapan ünlü oyuncuya beğeni yağdı.

Nesrin Cavadzade’nin doğum günü kutlaması dikkat çekti! Nesrin Cavadzade: Hayallerimin çok ötesinde…

"HAYALLERİMİN BİLE ÖTESİNDE…"

Ünlü oyuncu paylaşımının altına, "Hayallerimin bile ötesinde olsun her şey"

Nesrin Cavadzade’nin doğum günü kutlaması dikkat çekti! Nesrin Cavadzade: Hayallerimin çok ötesinde…

İşte Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımları!

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