Giriş Tarihi: 31.07.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
19:55
Nesrin Cavadzade’nin doğum günü kutlaması dikkat çekti! Nesrin Cavadzade: Hayallerimin çok ötesinde…
'Bizim Hikaye', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yaptığı tatilden paylaşımlarla göz doldurdu. Fit hali ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. Doğum gününde paylaşımlar yapan ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımları!