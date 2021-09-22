Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’dan flaş ’ayrılık’ açıklaması! Şiddetli tartışma iddiası...

Muhabirlerin ayrılık soruları karşısında yakışıklı oyuncu, "Her şey yolunda. Çekimlerim İstanbul dışında olduğu için beni sürekli göremiyorsunuz, Nesrin Hanım'ı görüyorsunuz o yüzden bu haberler çıkıyor." ifadelerini kullanarak ayrılık iddialarını yalanladı.