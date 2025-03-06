Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
10:58
Nevra Serezli'den şoke eden Türkan Şoray yorumu! "Hiç tipim değil..."
Son günlerde tüm dünyada trend haline gelen "Türk Lokumu" makyajı, ilhamını Yeşilçam'ın efsanevi ismi Türkan Şoray'ın ikonik görünümünden alıyor. Sosyal medyada içerik üreticileriyle başlayan bu akım, kısa sürede ünlü isimlerin de ilgisini çekti. Daha önce Emel Sayın'ın yorum yaptığı bu makyaj akımı hakkında son değerlendirme ise usta oyuncu Nevra Serezli'den geldi.