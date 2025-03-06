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Haberler Galeri Nevra Serezli'den şoke eden Türkan Şoray yorumu! "Hiç tipim değil..."
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:58

Nevra Serezli'den şoke eden Türkan Şoray yorumu! "Hiç tipim değil..."

Son günlerde tüm dünyada trend haline gelen "Türk Lokumu" makyajı, ilhamını Yeşilçam'ın efsanevi ismi Türkan Şoray'ın ikonik görünümünden alıyor. Sosyal medyada içerik üreticileriyle başlayan bu akım, kısa sürede ünlü isimlerin de ilgisini çekti. Daha önce Emel Sayın'ın yorum yaptığı bu makyaj akımı hakkında son değerlendirme ise usta oyuncu Nevra Serezli'den geldi.

Nevra Serezli’den şoke eden Türkan Şoray yorumu! Hiç tipim değil...

"Türk Lokumu" makyajı, son dönemde tüm dünyada trend olan, ilhamını Yeşilçam yıldızlarının özellikle de Türkan Şoray'ın ikonik makyaj tarzından alan bir güzellik akımı.

Nevra Serezli’den şoke eden Türkan Şoray yorumu! Hiç tipim değil...

Bu makyajda büyük ve çekik gözler, doğal dolgun kaşlar, buğulu göz farı, hacimli kirpikler, porselen cilt görünümü ve romantik dudak renkleri ön plandadır.

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Nevra Serezli’den şoke eden Türkan Şoray yorumu! Hiç tipim değil...

Hem nostaljik bir hava taşıyan hem de modern yorumlarla dünya çapında hızla popülerlik kazanan bu akım, ünlü isimlerin ilgisini çekti.

Nevra Serezli’den şoke eden Türkan Şoray yorumu! Hiç tipim değil...

Son olarak Nevra Serezli'ye bu makyaj hakkındaki yorumları soruldu.

Nevra Serezli’den şoke eden Türkan Şoray yorumu! Hiç tipim değil...

"HİÇ TİPİM DEĞİL"

Magazin Burada'ya konuşan Nevra Serezli, Türkan Şoray makyajını denediniz mi sorusuna, "Hiç tipim değil" şeklinde yanıt verdi.