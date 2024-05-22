Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
07:55
Nihal Candan sağlığına kavuştu mu? Nihal Candan Nişantaşı’nda böyle görüntülenince tartışma çıktı!
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren fenomen Nihal Candan, 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu. Hukukçu Yurdal Kılıçer, Candan'ın sağlığına kavuşması durumunda tekrar cezaevine dönebileceğini açıklamıştı. Candan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Üstelik kilo almış ve sağlık durumu da iyi görünüyordu. Şimdi herkes bu soruyu soruyor: "Candan cezaevine geri dönecek mi?"