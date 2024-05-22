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Haberler Galeri Nihal Candan sağlığına kavuştu mu? Nihal Candan Nişantaşı’nda böyle görüntülenince tartışma çıktı!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 07:55

Nihal Candan sağlığına kavuştu mu? Nihal Candan Nişantaşı’nda böyle görüntülenince tartışma çıktı!

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren fenomen Nihal Candan, 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu. Hukukçu Yurdal Kılıçer, Candan'ın sağlığına kavuşması durumunda tekrar cezaevine dönebileceğini açıklamıştı. Candan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Üstelik kilo almış ve sağlık durumu da iyi görünüyordu. Şimdi herkes bu soruyu soruyor: "Candan cezaevine geri dönecek mi?"

MEVLÜT TEZEL
Nihal Candan sağlığına kavuştu mu? Nihal Candan Nişantaşı’nda böyle görüntülenince tartışma çıktı!

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren fenomen Nihal Candan, 5,5 ay hapis yattıktan sonra 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.

Nihal Candan sağlığına kavuştu mu? Nihal Candan Nişantaşı’nda böyle görüntülenince tartışma çıktı!

Candan için "Kilo aldığında, sağılığına kavuştuğunda tekrar tutuklu yargılanmaya devam edecek mi? Hukukçular bu duruma ne diyor?" diye sormuştum.

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Nihal Candan sağlığına kavuştu mu? Nihal Candan Nişantaşı’nda böyle görüntülenince tartışma çıktı!

Aynı soru hukukçu Yurdal Kılıçer'e soruldu, o da şu yanıtı verdi:

Nihal Candan sağlığına kavuştu mu? Nihal Candan Nişantaşı’nda böyle görüntülenince tartışma çıktı!

"Tabii ki bu geri dönülemez bir hak değil, tekrar cezaevine konulmasına engel bir durum değil. Adli tıp raporunda kişinin sağlık durumunun kontrol edilebileceği süre belirlenebilir. Eğer şartları cezaevi koşullarını kaldırabilecek hale gelmişse, her an mahkeme tarafından tutuklama kararı verilebilir."

Nihal Candan sağlığına kavuştu mu? Nihal Candan Nişantaşı’nda böyle görüntülenince tartışma çıktı!

Bu durum kamuoyunda tartışılırken Candan cezaevinden çıktığı gibi kuaföre gitti, sonra da röportajlar verdi. Hatta dudak dolgusu yaptırdığı da iddia edildi.

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