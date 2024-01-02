Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
12:55
Nihat Altınkaya'nın kızları Ayşe ve Melek büyüdü! Nihat Altınkaya'nın kızları ilgi odağı oldu!
Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde rol alan Nihat Altınkaya, son olarak Kuruluş Osman'da Olof karakteriyle boy göstermişti. 2010 tarihinde İmre Altınkaya ile evlenen yakışıklı oyuncunun Melek ve Ayşe adını verdiği iki kızı bulunuyor. 44 yaşındaki Nihat Altınkaya'nın kızları büyüdü. Ünlü oyuncunun çocukları sosyal medyada ilgi odağı oldu.