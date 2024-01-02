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Haberler Galeri Nihat Altınkaya'nın kızları Ayşe ve Melek büyüdü! Nihat Altınkaya'nın kızları ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 12:55

Nihat Altınkaya'nın kızları Ayşe ve Melek büyüdü! Nihat Altınkaya'nın kızları ilgi odağı oldu!

Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde rol alan Nihat Altınkaya, son olarak Kuruluş Osman'da Olof karakteriyle boy göstermişti. 2010 tarihinde İmre Altınkaya ile evlenen yakışıklı oyuncunun Melek ve Ayşe adını verdiği iki kızı bulunuyor. 44 yaşındaki Nihat Altınkaya'nın kızları büyüdü. Ünlü oyuncunun çocukları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Nihat Altınkaya’nın kızları Ayşe ve Melek büyüdü! Nihat Altınkaya’nın kızları ilgi odağı oldu!

Profesyonel sporcu, manken ve yakışıklı oyuncu Nihat Altınkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça bahsettiriyor. Sevilen oyuncu son olarak, Kuruluş Osman'da Olof karakterine hayat vermişti.

Nihat Altınkaya’nın kızları Ayşe ve Melek büyüdü! Nihat Altınkaya’nın kızları ilgi odağı oldu!

Yolda yürürken keşfedilen Altınkaya kariyeri boyunca Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Karadayı, Tozlu Yollar, Unutulmaz, Menekşe ile Halil, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde rol aldı.

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Nihat Altınkaya’nın kızları Ayşe ve Melek büyüdü! Nihat Altınkaya’nın kızları ilgi odağı oldu!

Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmişti. Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi olmuştu. Funda Arar'ın ''Özledim'' şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yapmıştı.

Nihat Altınkaya’nın kızları Ayşe ve Melek büyüdü! Nihat Altınkaya’nın kızları ilgi odağı oldu!

Ünlü oyuncu 2010 tarihinde İmre Altınkaya ile evlendi.

Nihat Altınkaya’nın kızları Ayşe ve Melek büyüdü! Nihat Altınkaya’nın kızları ilgi odağı oldu!

Başarılı oyuncunun bu mutlu evliliğinden ise Melek ve Ayşe adını verdiği iki kızı dünyaya geldi.

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