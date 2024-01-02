Nihat Altınkaya’nın kızları Ayşe ve Melek büyüdü! Nihat Altınkaya’nın kızları ilgi odağı oldu!

Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmişti. Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi olmuştu. Funda Arar'ın ''Özledim'' şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yapmıştı.