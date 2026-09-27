Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

SAFİYE SOYMAN

Her daim enerjik halleri, dillere pelesenk olan şarkıları ve yakın dostları ile olan eğlenceli diyaloglarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bu kez yaşam alanıyla adından söz ettirdi. İstanbul'daki lüks evinin kapılarını açan ünlü sanatçı, muazzam Boğaz manzarası ve zevkle döşenmiş detaylarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi.