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Nihat Doğan'ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 27.09.2026 19:47
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 19:49
Nihat Doğan'ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!
Ünlü sanatçı Nihat Doğan, evinin kapılarını ilk kez açtı. Nihat Doğan, evinin dekorasyonuyla da ilgi topladı. Ev gezmesi sırasında ünlü sanatçının minik oğlu Amin Badıkan da eşlik etti. Babalıkla ilgili samimi itiraflarda bulunan ünlü sanatçı, oğlunu da uzun zaman sonra ilk kez ekranlara çıkarttı. İşte Nihat Doğan'ın süper lüks evi ve minik oğlu!