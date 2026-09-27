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Giriş Tarihi: 27.09.2026 19:47 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 19:49

Nihat Doğan'ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Ünlü sanatçı Nihat Doğan, evinin kapılarını ilk kez açtı. Nihat Doğan, evinin dekorasyonuyla da ilgi topladı. Ev gezmesi sırasında ünlü sanatçının minik oğlu Amin Badıkan da eşlik etti. Babalıkla ilgili samimi itiraflarda bulunan ünlü sanatçı, oğlunu da uzun zaman sonra ilk kez ekranlara çıkarttı. İşte Nihat Doğan'ın süper lüks evi ve minik oğlu!

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Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, uzun süredir ekranlardan uzaktaydı! Ünlü şarkıcı hayranlarına bir sürpriz yaptı.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Ünlü sanatçı evinin kapılarını ilk kez açtı.

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Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Şarkıcı, eviinin kapılarını da açarken bir de minik oğlunu ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Nihat Doğan, süper lüks eviyle ilgi topladı.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Paylaşılan görüntülerde salonun en dikkat çekici parçalarından biri, geniş ve kapitone detaylı yeşil tonlardaki koltuk takımı.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Salonun merkezinde ise koyu renkli, mermer görünümlü yüzeye sahip büyük bir orta sehpa bulunuyor.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Televizyon bölümünde siyah ağırlıklı bir dekorasyon tercih edilirken, metalik ayrıntılar ve dekoratif objeler de göze çarpıyor. Büyük pencerelerden içeri giren gün ışığı, koyu mobilyaların oluşturduğu atmosferi dengeliyor.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Mutfakta ise beyaz ve siyah tonlarının hakim olduğu görüldü.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Yatak odasında ise siyah renkler hakim. Siyah perdeler ve siyah mobilyalar ve geniş, yüksek başlıklı yatak odasındaki koyu renkler dikkat çekti.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Ünlü sanatçının gözlerden uzakta büyüttüğü oğlu ise ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Minik oğlunun babasıyla muhabbeti görenlerin kalplerini ısıttı. Ünlü şarkıcının oğlunun kendisine benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

İşte Nihat Doğan'ın minik oğlu!

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Mutlu evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran ünlü çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ın doğumuyla anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Aile mutlulukları ise 2023 yılında dünyaya gelen ikinci oğulları Kerem ile katlanarak büyüdü.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Başarılı kariyerleri ve uyumlu evlilikleriyle yıllardır ilgi odağı olmayı sürdüren ikili, mutlu aile yaşantılarıyla da adlarından söz ettiriyor.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Ünlü çift son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Fahriye Evcen, zaman zaman evinden paylaşım yaparak zevkini gözler önüne seriyor.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN AŞK YUVASI...

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, merak konusu oluyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ!

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

SAFİYE SOYMAN

Her daim enerjik halleri, dillere pelesenk olan şarkıları ve yakın dostları ile olan eğlenceli diyaloglarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Safiye Soyman, bu kez yaşam alanıyla adından söz ettirdi. İstanbul'daki lüks evinin kapılarını açan ünlü sanatçı, muazzam Boğaz manzarası ve zevkle döşenmiş detaylarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

İÇİNDEN HUZUR FIŞKIRIYOR!

Renkli kişiliğini evinin her köşesine yansıtan Safiye Soyman'ın saray yavrusunu andıran konutu, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Şık detayların, ışıltılı aksesuarların ve büyüleyici deniz manzarasının hakim olduğu eve hayran kalan takipçileri yorum yağdırdı.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Ünlü ismin paylaşımına, "Harika bir ev", "Bu evde insanın ömrü uzar, huzur bulur", "Tam Safiye Soyman'ın tarzı, çok güzel döşenmiş" şeklinde binlerce övgü dolu yorum geldi.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

SEDA SAYAN

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin manşetlerini süslemeyi başarıyor. Ünlü şarkıcı Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le 24 Nisan 2022 yılında hayatını birleştirdi.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

4 MİLYON DOLARLIK VİLLASI GÜNDEME OTURDU!

Ünlü şarkıcının genç eşiyle yaşadığı 4 milyon dolarlık lüks villası görenleri büyüledi.

Nihat Doğan’ın evinin renkli dekorasyonu ilgi topladı! Ev ziyaretinde minik oğlunu görenler şaştı kaldı!

Ünlü sanatçının zevkle döşenmiş evi kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık evi | Video

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