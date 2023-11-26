Giriş Tarihi: 26.11.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 16:29

Nikah detayları ortaya çıktı! Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor!

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, Alina Boz ile geçen temmuz ayında ilişki yaşamaya başladı. Genç oyuncu Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun süreli ilişkisini bitirdikten sonra gönlünü çapkın işletmeci Umut Evirgen'e kaptırmıştı. Bu sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düşerken, çiftin ilişkisi evlilik yolunda...Beraberlikleri ile çok konuşulan Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinin nikah tarihi belli olunca hazırlıklara başladı. İşte nikahın detayları...