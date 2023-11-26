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Haberler Galeri Nikah detayları ortaya çıktı! Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 16:29

Nikah detayları ortaya çıktı! Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor!

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, Alina Boz ile geçen temmuz ayında ilişki yaşamaya başladı. Genç oyuncu Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun süreli ilişkisini bitirdikten sonra gönlünü çapkın işletmeci Umut Evirgen'e kaptırmıştı. Bu sürpriz aşk magazin gündemine bomba gibi düşerken, çiftin ilişkisi evlilik yolunda...Beraberlikleri ile çok konuşulan Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinin nikah tarihi belli olunca hazırlıklara başladı. İşte nikahın detayları...

Nikah detayları ortaya çıktı! Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor!

Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Alina Boz, geçmişte Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

Nikah detayları ortaya çıktı! Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor!

Aşkları dolu dizgün devam eden Alina Boz ile Umut Evirgen evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Nikah detayları ortaya çıktı! Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor!

25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'a Paris'te evlilik teklifi eden Umut Evirgen, "Evet" yanıtı almıştı.

Nikah detayları ortaya çıktı! Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor!

Şimdilerde düğün hazırlıkları ile uğraşan Alina Boz ile Umut Evirgen'in nikah tarihi belli oldu.

Nikah detayları ortaya çıktı! Alina Boz ile Umut Evirgen evleniyor!

DÜĞÜN VAR!

Şimdilerde düğün hazırlıkları ile uğraşan Alina Boz ile Umut Evirgen, 2 Aralık'ta nikah masasına oturacak.

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