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Giriş Tarihi: 06.10.2026 13:58 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 14:02

Nuri Alço'nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden 75 yaşındaki Nuri Alço, sosyal medya hesabından yaptığı hastane paylaşımıyla sevenlerini endişelendirmişti. Usta oyuncunun sağlık durumu merak konusu olurken beklenen ilk açıklama eşi Burcu Alço'dan geldi.

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Nuri Alço’nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...

"Taçsız Kraliçe", "Kayıp Kızlar" ve "Ver Elini İstanbul" gibi yapımlarla hatırlanan Nuri Alço, yıllardır Yeşilçam'ın usta isimleri arasında yer alıyor.

Nuri Alço’nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...

75 yaşındaki usta sanatçı, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ancak Alço'dan son olarak endişelendiren bir haber geldi.

Hastane odasından paylaştı! Yeşilçam efsanesi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı!

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Nuri Alço’nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...

HASTANE ODASINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Usta sanatçı, Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı efsane oyuncusu Göksel Arsoy'un vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından bir taziye paylaşımı yaptı.

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Nuri Alço’nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...

Paylaşımına "Göksel ağabeyciğim... Başımız sağ olsun" notunu düşen Alço'nun bu kareyi hastane odasından paylaşması, hayranlarını ve sevenlerini oldukça endişelendirdi.

Nuri Alço’nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...

Kısa sürede yayılan paylaşımın ardından usta oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu.

Nuri Alço’nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...

EŞİ BURCU ALÇO SON DURUMU AÇIKLADI

Sağlık durumuyla ilgili merak edilen detaylar, hastanede eşini yalnız bırakmayan Burcu Alço'nun açıklamasıyla netleşti.

Nuri Alço’nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...

NTV'de yer alan habere göre Burcu Alço; havaların soğumasıyla birlikte eşinin üşüttüğünü, buna bağlı olarak bronşlarının tıkandığını ve bronşit tedavisi gördüğünü ifade etti.

Nuri Alço’nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...

Burcu Alço ayrıca usta oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Nuri Alço’nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...

NURİ ALÇO KİMDİR?

14 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de doğan Nuri Alço, Türk sinemasının usta isimlerindendir. Sinema kariyerinden önce profesyonel voleybol oynamış ve mankenlik yapmıştır.

Nuri Alço’nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...

1970'li yılların sonunda Yeşilçam'a adım atan oyuncu; "Taçsız Kraliçe", "Kayıp Kızlar" ve "Ver Elini İstanbul" gibi çok sayıda projede rol almıştır.

Nuri Alço’nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...

Kendine özgü oyunculuk tarzı ve canlandırdığı karakterlerle Türk popüler kültürünün unutulmaz isimleri arasında yer almaktadır.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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