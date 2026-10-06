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Nuri Alço'nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...
Giriş Tarihi: 06.10.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 14:02
Nuri Alço'nun hastane paylaşımı hayranlarını korkutmuştu! Eşinden ilk açıklama geldi: İşte Yeşilçam ustasının son durumu...
Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden 75 yaşındaki Nuri Alço, sosyal medya hesabından yaptığı hastane paylaşımıyla sevenlerini endişelendirmişti. Usta oyuncunun sağlık durumu merak konusu olurken beklenen ilk açıklama eşi Burcu Alço'dan geldi.