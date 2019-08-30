Nursel Köse’den şok eden itiraf! Meğer bir yıl önce gizlice evlenmiş…

Ünlü oyuncu Nursel Köse'den şoke eden itiraf geldi. Nursel Köse, 14 yıldır aşk yaşadığı ünlü müzisyen Ulrich Mertin ile geçtiğimiz yıl Danimarka'da evlendiğini açıkladı. Birçok dizi ve filmlerde rol alan Köse'nin evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Nursel Köse 14 yıllık ilişkisinin 13. yılının sonunda evlendiğini ama bunu sakladığını itiraf etti. 58 yaşındaki ünlü oyuncu 2007 yapımı "Yaşamın Kıyısında" filmiyle adını tüm dünyaya duyurmuştur. İşte Nursel Köse başta olmak üzere öğrenince şaşıracağınız ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...