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  • Nursel Köse’den şok eden itiraf! Meğer bir yıl önce gizlice evlenmiş…

’den şok eden itiraf! Meğer bir yıl önce gizlice evlenmiş…

Ünlü oyuncu 'den şoke eden itiraf geldi. Nursel Köse, 14 yıldır aşk yaşadığı ünlü müzisyen ile geçtiğimiz yıl Danimarka'da evlendiğini açıkladı. Birçok dizi ve filmlerde rol alan Köse'nin evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Nursel Köse 14 yıllık ilişkisinin 13. yılının sonunda evlendiğini ama bunu sakladığını itiraf etti. 58 yaşındaki ünlü oyuncu 2007 yapımı "Yaşamın Kıyısında" filmiyle adını tüm dünyaya duyurmuştur. İşte Nursel Köse başta olmak üzere öğrenince şaşıracağınız ...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 16:52
Nursel Köse’den şok eden itiraf! Meğer bir yıl önce gizlice evlenmiş…

Avlu dizisinin ünlü oyuncusu 'den evlilik itirafı şoke etti. Nursel Köse'nin en son yaptığı açıklamaya göre bir kanalda yayınlanan magazin programında 14 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi ile bir yıl önce evlendiğini itiraf etti. Bu açıklamanın ardından magazin gündemi Nursel Köse'nin eşini merak etmeye başladı. Usta oyuncu Nursel Köse birçok filmde ve dizide rol almıştır. İşte Nursel Köse başta olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri…

Nursel Köse’den şok eden itiraf! Meğer bir yıl önce gizlice evlenmiş…

ERCAN - NAZAN KESAL

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Nursel Köse’den şok eden itiraf! Meğer bir yıl önce gizlice evlenmiş…

ERCAN - NAZAN KESAL

Nursel Köse’den şok eden itiraf! Meğer bir yıl önce gizlice evlenmiş…

ERCAN - NAZAN KESAL

Nursel Köse’den şok eden itiraf! Meğer bir yıl önce gizlice evlenmiş…

HAYFA SAFİ TULUN

Nursel Köse’den şok eden itiraf! Meğer bir yıl önce gizlice evlenmiş…

HAYFA SAFİ TULUN

Nursel Köse’den şok eden itiraf! Meğer bir yıl önce gizlice evlenmiş…

HAYFA SAFİ TULUN

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