Nursel Köse’den şok eden itiraf! Meğer bir yıl önce gizlice evlenmiş…

Avlu dizisinin ünlü oyuncusu Nursel Köse'den evlilik itirafı şoke etti. Nursel Köse'nin en son yaptığı açıklamaya göre bir kanalda yayınlanan magazin programında 14 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Ulrich Mertin ile bir yıl önce evlendiğini itiraf etti. Bu açıklamanın ardından magazin gündemi Nursel Köse'nin eşini merak etmeye başladı. Usta oyuncu Nursel Köse birçok filmde ve dizide rol almıştır. İşte Nursel Köse başta olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri…