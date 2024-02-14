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Haberler Galeri O kama şu an kimde? Cem Karaca’nın oğlu üvey annesini suçlayınca tartışma büyüdü! İlkim Karaca’nın kızından şoke eden iddia!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 06:36

O kama şu an kimde? Cem Karaca’nın oğlu üvey annesini suçlayınca tartışma büyüdü! İlkim Karaca’nın kızından şoke eden iddia!

Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, üvey annesi İlkim Karaca'yı "Para için aile yadigârımız olan kamayı bile sattı" diye suçlamıştı. İlkim Karaca'nın kızı Martı, üvey kardeşine seslendi: "O kamayı benim değil senin annen yıllar önce sattı!" Martı, o kamayla ilgili başka detayları da anlattı. İşte tüm detaylar…

ÖMER KARAHAN
O kama şu an kimde? Cem Karaca’nın oğlu üvey annesini suçlayınca tartışma büyüdü! İlkim Karaca’nın kızından şoke eden iddia!

Efsane sanatçı Cem Karaca'nın 20'nci ölüm yıldönümünde, ailesi bir kez daha birbirine girdi, GÜNAYDIN bu konuları manşetine taşıdı. Oğul Emrah Karaca, 'Cem Karaca'nın hatıralarını satıyor' diyerek üvey annesi İlkim Karaca'yı hedef almış ve 'Aile yadigarı olan Kafkas kamayı müzayedede sattı' iddiasını gündeme getirmişti...

O kama şu an kimde? Cem Karaca’nın oğlu üvey annesini suçlayınca tartışma büyüdü! İlkim Karaca’nın kızından şoke eden iddia!

İlkim Karaca'nın kızı Martı Balamir ise o kama ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği ortaya koydu.

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O kama şu an kimde? Cem Karaca’nın oğlu üvey annesini suçlayınca tartışma büyüdü! İlkim Karaca’nın kızından şoke eden iddia!

Martı, "Emrah Karaca'nın annesi Feride Balkan, o Kafkas kamasını evden aşırıp gidip Bakırköy'de kuyumcuya sattı.

O kama şu an kimde? Cem Karaca’nın oğlu üvey annesini suçlayınca tartışma büyüdü! İlkim Karaca’nın kızından şoke eden iddia!

Üstelik Cem Karaca'dan habersiz şekilde bunu yaptı. O kuyumcu ise bir konserinde o kamayı Cem Karaca'ya geri getirdi ve parasını da almadı.

O kama şu an kimde? Cem Karaca’nın oğlu üvey annesini suçlayınca tartışma büyüdü! İlkim Karaca’nın kızından şoke eden iddia!

'Sizin aile yadigarınız Cem Bey' diyerek kamayı Cem Karaca'ya hediye etti.

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