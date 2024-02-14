Giriş Tarihi: 14.02.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
06:36
O kama şu an kimde? Cem Karaca’nın oğlu üvey annesini suçlayınca tartışma büyüdü! İlkim Karaca’nın kızından şoke eden iddia!
Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, üvey annesi İlkim Karaca'yı "Para için aile yadigârımız olan kamayı bile sattı" diye suçlamıştı. İlkim Karaca'nın kızı Martı, üvey kardeşine seslendi: "O kamayı benim değil senin annen yıllar önce sattı!" Martı, o kamayla ilgili başka detayları da anlattı. İşte tüm detaylar…