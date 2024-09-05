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Haberler Galeri O minik tatlı çocuk artık yok! Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!
Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:56

O minik tatlı çocuk artık yok! Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!

Yer aldığı dizi ve filmlerdeki sevimli halleriyle hafızalara kazınan Ataberk Mutlu'nun eski halinden eser yok. Bir zamanların çocuk yıldızı şimdilerde koca delikanlı oldu. Adeta setlerde büyüyen Ataberk Mutlu değişimi ile sosyal medyaya damga vurdu. İşte zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanan, Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

O minik tatlı çocuk artık yok! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!

Çocukluğu ekranlarda geçen Karadayı, Poyraz Karayel, Şevkat Yerimdar gibi sevilen dizilerde yer alan Ataberk Mutlu son olarak Birce Akalay'ın başrıol olduğu Bir Derdim Var dizisinde yer almıştı.

O minik tatlı çocuk artık yok! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!

'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü.

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O minik tatlı çocuk artık yok! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!

Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Bir zamanların çocuk yıldızı Ataberk Mutlu, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

O minik tatlı çocuk artık yok! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!

Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor.

O minik tatlı çocuk artık yok! Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!

Küçük yıldız şimdilerde 19 yaşında...

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