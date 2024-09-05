Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
10:56
O minik tatlı çocuk artık yok! Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu!
Yer aldığı dizi ve filmlerdeki sevimli halleriyle hafızalara kazınan Ataberk Mutlu'nun eski halinden eser yok. Bir zamanların çocuk yıldızı şimdilerde koca delikanlı oldu. Adeta setlerde büyüyen Ataberk Mutlu değişimi ile sosyal medyaya damga vurdu. İşte zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanan, Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...