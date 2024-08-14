Giriş Tarihi: 14.08.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
06:37
O parayla hamam işletilir! Demet Akalın Bodrum’da kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturasına isyan etmişti!
Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturası için MUSKİ'ye (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi) sitem etmiş, "Evde hayaletler var herhalde" demişti. MUSKİ ise söz konusu su miktarının "tüketimden kaynaklandığını" yani kullanıldığını açıkladı. Durum son derece şaşırtıcı. Hayaletler (!) eğer sırf eğlence olsun diye her gün havuzun suyunu boşaltıp yeniden doldurmuyorsa ya da evde hamam işletilmiyorsa 18 bin lira su faturası gelmesine imkan yok!