Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri O parayla hamam işletilir! Demet Akalın Bodrum’da kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturasına isyan etmişti!
Giriş Tarihi: 14.08.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 06:37

O parayla hamam işletilir! Demet Akalın Bodrum’da kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturasına isyan etmişti!

Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturası için MUSKİ'ye (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi) sitem etmiş, "Evde hayaletler var herhalde" demişti. MUSKİ ise söz konusu su miktarının "tüketimden kaynaklandığını" yani kullanıldığını açıkladı. Durum son derece şaşırtıcı. Hayaletler (!) eğer sırf eğlence olsun diye her gün havuzun suyunu boşaltıp yeniden doldurmuyorsa ya da evde hamam işletilmiyorsa 18 bin lira su faturası gelmesine imkan yok!

YÜKSEL AYTUĞ
O parayla hamam işletilir! Demet Akalın Bodrum’da kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturasına isyan etmişti!

Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturası için MUSKİ'ye (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi) sosyal medya hesabından "Evde hayaletler var herhalde" sözleriyle sitem etmişti.

O parayla hamam işletilir! Demet Akalın Bodrum’da kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturasına isyan etmişti!

Bunun üzerine MUSKİ görevlileri Akalın'ın evindeki su sayacını kontrol etti ve sayaçta bir arıza olmadığını, söz konusu su miktarının "tüketimden kaynaklandığını" yani kullanıldığını açıkladılar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O parayla hamam işletilir! Demet Akalın Bodrum’da kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturasına isyan etmişti!

Durum son derece şaşırtıcı. Hayaletler (!) eğer sırf eğlence olsun diye her gün havuzun suyunu boşaltıp yeniden doldurmuyorsa ya da üç harfliler için hamam işletmiyorsa 18 bin lira su faturası gelmesine imkan yok.

O parayla hamam işletilir! Demet Akalın Bodrum’da kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturasına isyan etmişti!

Bütün yaz su kıtlığı yaşayan Bodrum halkı bence yağmur duasına çıkmak yerine Demet'in evinden cin çıkarma seansı yapsın. (!)

O parayla hamam işletilir! Demet Akalın Bodrum’da kullanmadığı evine gelen 18 bin liralık su faturasına isyan etmişti!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA