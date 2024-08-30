Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru mum gibi eridi! Tam 40 kilo verdi bambaşka biri oldu!
Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 07:37

O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru mum gibi eridi! Tam 40 kilo verdi bambaşka biri oldu!

O Ses Türkiye'nin 2014 şampiyonu Hasan Doğru'yu şimdi görenler tanıyamıyor. Hasan Doğru son haliyle görenleri adeta şoke etti. Ünlü şarkıcı sosyal medyada gündem oldu. Son hali ile sosyal medyayı salladı. 40 kilo veren Hasan Doğru'yu görenlerin dili tutuldu. Acun Ilıcalı'nın Pavarotti Hasan olarak seslendiği Hasan Doğru'nun son hali sosyal medyada viral oldu. İşte tığ gibi olan Hasan Doğru'nun son hali…

O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru mum gibi eridi! Tam 40 kilo verdi bambaşka biri oldu!

O Ses Türkiye yarışmasıyla yıldızı parlayan, Acun Ilıcalı'nın 'Pavarotti Hasan' olarak seslendiği Hasan Doğru, güçlü sesi ve samimi halleriyle çok sevildi.

O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru mum gibi eridi! Tam 40 kilo verdi bambaşka biri oldu!

2014 yılının şampiyonu olan Hasan Doğru'nun hayatı yarışmanın ardından çok değişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru mum gibi eridi! Tam 40 kilo verdi bambaşka biri oldu!

Hasan Doğru diyete girdi ve yıllardır veremediği kiloları verdi. Doğru bambaşka biri oldu. Tam 40 kilo birden veren Hasan Doğru'nun son halini görenler şoke oldu.

O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru mum gibi eridi! Tam 40 kilo verdi bambaşka biri oldu!

Yeni halini görenler; 'Sana ne olmuş?', 'Bu nasıl değişim', 'Resmen erimişsin' gibi yorumlar yaptılar.

O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru mum gibi eridi! Tam 40 kilo verdi bambaşka biri oldu!

Hasan Doğru, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak Kozlu'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ordulu olduğu bilinmektedir. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı.

SON DAKİKA