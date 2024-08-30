Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
07:37
O Ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru mum gibi eridi! Tam 40 kilo verdi bambaşka biri oldu!
O Ses Türkiye'nin 2014 şampiyonu Hasan Doğru'yu şimdi görenler tanıyamıyor. Hasan Doğru son haliyle görenleri adeta şoke etti. Ünlü şarkıcı sosyal medyada gündem oldu. Son hali ile sosyal medyayı salladı. 40 kilo veren Hasan Doğru'yu görenlerin dili tutuldu. Acun Ilıcalı'nın Pavarotti Hasan olarak seslendiği Hasan Doğru'nun son hali sosyal medyada viral oldu. İşte tığ gibi olan Hasan Doğru'nun son hali…