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Haberler Galeri O şimdiler sarışın güzeli! Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğunu tanıdınız mı?
Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:07

O şimdiler sarışın güzeli! Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğunu tanıdınız mı?

Ünlü isimlerin çocukluk kareleri sosyal medyanın en sevdiklerinden olmaya devam ediyor. Son olarak şimdilerde ikiz bebekleriyle anneliğin keyfini süren bir güzelimizden çocukluk paylaşımı geldi. Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? İşte şimdilerin sarışın güzeli olan o isim ve sizin için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

O şimdiler sarışın güzeli! Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğunu tanıdınız mı?

Bu minik tatlı kız şimdilerin sarışın güzeli! Birçok ünlü isim çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini sosyal medyada takipçileri ile paylaşıyor.

O şimdiler sarışın güzeli! Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğunu tanıdınız mı?

Bu defa "Annem küçükken yazdığım mektupları bulmuş" diyerek paylaştığı çocukluk kareleri ile ilgi odağı olan isim ise Yasemin Şefkatli oldu.

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O şimdiler sarışın güzeli! Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğunu tanıdınız mı?

Güzelliği küçüklükten belli olan Yasemin Şefkatli şimdilerde ikizleri ile anneliğin tadını çıkarıyor.

O şimdiler sarışın güzeli! Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğunu tanıdınız mı?

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli aynı zamanda sosyal medyada beğeni ile takip edilen bir fenomen.

O şimdiler sarışın güzeli! Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğunu tanıdınız mı?

Ayel ve Emir adını verdikleri ikizleri ile paylaşımları çok beğenilen ünlü çift özel hayatlarıyla her zaman markaj altında.

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