Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
10:07
O şimdiler sarışın güzeli! Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğunu tanıdınız mı?
Ünlü isimlerin çocukluk kareleri sosyal medyanın en sevdiklerinden olmaya devam ediyor. Son olarak şimdilerde ikiz bebekleriyle anneliğin keyfini süren bir güzelimizden çocukluk paylaşımı geldi. Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? İşte şimdilerin sarışın güzeli olan o isim ve sizin için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...