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Haberler Galeri "O tatlı çocuk sen misin?" Çocuk yıldız Ataberk Mutlu'yu Bir Derdim Var dizisinde gören şaştı kaldı! Koca delikanlı oldu!
Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:47

"O tatlı çocuk sen misin?" Çocuk yıldız Ataberk Mutlu'yu Bir Derdim Var dizisinde gören şaştı kaldı! Koca delikanlı oldu!

Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı kocaman delikanlı oldu! Bir Derdim Var dizisi ile ekranlara dönen genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti! Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda çok fazla göz önünde olamayan, ailesiyle sakin bir hayat sürüren Ataberk Mutlu değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlu Sinan'ı canlandıran Ataberk Mutlu, Bir Derdim Var dizisinde ise Arif karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanan Bir Derdim Var'ın Arif'i Ataberk Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

O tatlı çocuk sen misin? Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’yu Bir Derdim Var dizisinde gören şaştı kaldı! Koca delikanlı oldu!
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O tatlı çocuk sen misin? Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’yu Bir Derdim Var dizisinde gören şaştı kaldı! Koca delikanlı oldu!

Bir Derdim Var'ın Arif'ini tanıyabildiniz mi? Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Bir zamanların çocuk yıldızı Ataberk Mutlu, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

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O tatlı çocuk sen misin? Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’yu Bir Derdim Var dizisinde gören şaştı kaldı! Koca delikanlı oldu!

'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü.

O tatlı çocuk sen misin? Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’yu Bir Derdim Var dizisinde gören şaştı kaldı! Koca delikanlı oldu!

Çocukluğu ekranlarda geçen Karadayı, Poyraz Karayel, Şevkat Yerimdar gibi sevilen dizilerde yer alan Ataberk Mutlu son olarak Birce Akalay'ın başrıol olduğu Bir Derdim Var dizisinin kadrosuna dahil oldu.

O tatlı çocuk sen misin? Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’yu Bir Derdim Var dizisinde gören şaştı kaldı! Koca delikanlı oldu!

Ataberk Mutlu, Bir Derdim Var dizisinde Arif karakterine hayat veriyor.

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