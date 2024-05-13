Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
16:19
"O tatlı çocuk sen misin?" Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu delikanlı oldu! Değişimini gören şaştı kaldı!
Son olarak Bir Derdim Var dizisi ile ekranlarda boy gösteren genç oyuncuyu görenler şaştı kaldı! Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda çok fazla göz önünde olmayan, ailesiyle sakin bir hayat sürüren Ataberk Mutlu değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı kocaman delikanlı oldu! Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanan Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...