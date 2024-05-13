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Haberler Galeri "O tatlı çocuk sen misin?" Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu delikanlı oldu! Değişimini gören şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 16:19

"O tatlı çocuk sen misin?" Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu delikanlı oldu! Değişimini gören şaştı kaldı!

Son olarak Bir Derdim Var dizisi ile ekranlarda boy gösteren genç oyuncuyu görenler şaştı kaldı! Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda çok fazla göz önünde olmayan, ailesiyle sakin bir hayat sürüren Ataberk Mutlu değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı kocaman delikanlı oldu! Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanan Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

O tatlı çocuk sen misin? Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu delikanlı oldu! Değişimini gören şaştı kaldı!

'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü.

O tatlı çocuk sen misin? Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu delikanlı oldu! Değişimini gören şaştı kaldı!

Çocukluğu ekranlarda geçen Karadayı, Poyraz Karayel, Şevkat Yerimdar gibi sevilen dizilerde yer alan Ataberk Mutlu son olarak Birce Akalay'ın başrıol olduğu Bir Derdim Var dizisinde yer almıştı.

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O tatlı çocuk sen misin? Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu delikanlı oldu! Değişimini gören şaştı kaldı!

Bir Derdim Var'ın Arif'ini tanıyabildiniz mi? Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Bir zamanların çocuk yıldızı Ataberk Mutlu, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

O tatlı çocuk sen misin? Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu delikanlı oldu! Değişimini gören şaştı kaldı!

Ataberk Mutlu, Bir Derdim Var dizisinde Arif karakterine hayat verdi.

O tatlı çocuk sen misin? Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu delikanlı oldu! Değişimini gören şaştı kaldı!

Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor.

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