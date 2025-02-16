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Haberler Galeri O teklif hayatının dönüm noktası oldu… Kartal Tibet’in gerçek mesleğini biliyor muydunuz? İşte usta ismin daha önce hiç duymadığınız bilinmeyenleri!
Giriş Tarihi: 16.02.2025 17:43 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 17:43

O teklif hayatının dönüm noktası oldu… Kartal Tibet’in gerçek mesleğini biliyor muydunuz? İşte usta ismin daha önce hiç duymadığınız bilinmeyenleri!

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet, Türk sinemasının hiç yorulmayan, romantik ve karizmatik oyuncularından… Oynadığı sayısız filmle yıldızlaşan hatta devleşen usta oyuncunun aramızdan ani ayrılışı kimilerini hüzünlendirdi, kimilerini ise ağlattı. Ünlü oyuncunun hayatı her dönemde ilgi topladı. Peki Kartal Tibet'in gerçek mesleğini biliyor musunuz? İşte ünlü oyuncunun daha önce hiç duymadığınız mesleği ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri!

O teklif hayatının dönüm noktası oldu… Kartal Tibet’in gerçek mesleğini biliyor muydunuz? İşte usta ismin daha önce hiç duymadığınız bilinmeyenleri!

Türk sinemasının hem romantik, hem savaşçı oyuncusu olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kartal Tibet, 1 Temmuz 2021 yılında henüz 82 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Aramızdan yaklaşık 4 sene önce ayrılan Kartal Tibet'in hayatı merak konusu… İşte usta oyuncunun daha önce hiç duymadığınız mesleği ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri!

O teklif hayatının dönüm noktası oldu… Kartal Tibet’in gerçek mesleğini biliyor muydunuz? İşte usta ismin daha önce hiç duymadığınız bilinmeyenleri!

Kartal Tibet, 27 Mart 1938'de öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Kariyeri boyunca 200'den fazla dizi ve filmde başrol oynayan sanatçı, senarist ve yönetmen olarak da çok sayıda sinema ve televizyon yapımına ismini altın harflerle yazdırdı.

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O teklif hayatının dönüm noktası oldu… Kartal Tibet’in gerçek mesleğini biliyor muydunuz? İşte usta ismin daha önce hiç duymadığınız bilinmeyenleri!

Ankara Çocuk Radyosu'nun temsillerinde henüz 10 yaşındayken sahneye çıkan Tibet, Radyo Çocuk Kulübü'ndeki "Ayşe Abla" piyeslerinde başrol konuşmaya başladı ve ardından Devlet Tiyatroları'ndaki yetişkin oyunlarında çocuk rollerinde oynadı.

O teklif hayatının dönüm noktası oldu… Kartal Tibet’in gerçek mesleğini biliyor muydunuz? İşte usta ismin daha önce hiç duymadığınız bilinmeyenleri!

GERÇEK MESLEĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ? BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİYDİ!

Okuduğu şiirle ilk, orta, lise ve üniversitelerarası düzenlenen yarışmalarda Ankara birincisi olan Kartal Tibet, Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından beden eğitimi öğretmenliği yaptı ve daha sonra babasının isteğiyle hukuk fakültesini bitirdi.

O teklif hayatının dönüm noktası oldu… Kartal Tibet’in gerçek mesleğini biliyor muydunuz? İşte usta ismin daha önce hiç duymadığınız bilinmeyenleri!

Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak 1960'da Albert Camus'un yazıp, Mahir Canova'nın sahneye koyduğu bir oyunda rol aldı.

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