O teklif hayatının dönüm noktası oldu… Kartal Tibet’in gerçek mesleğini biliyor muydunuz? İşte usta ismin daha önce hiç duymadığınız bilinmeyenleri!

Türk sinemasının hem romantik, hem savaşçı oyuncusu olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kartal Tibet, 1 Temmuz 2021 yılında henüz 82 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Aramızdan yaklaşık 4 sene önce ayrılan Kartal Tibet'in hayatı merak konusu… İşte usta oyuncunun daha önce hiç duymadığınız mesleği ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri!