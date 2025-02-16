Giriş Tarihi: 16.02.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
17:43
O teklif hayatının dönüm noktası oldu… Kartal Tibet’in gerçek mesleğini biliyor muydunuz? İşte usta ismin daha önce hiç duymadığınız bilinmeyenleri!
Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet, Türk sinemasının hiç yorulmayan, romantik ve karizmatik oyuncularından… Oynadığı sayısız filmle yıldızlaşan hatta devleşen usta oyuncunun aramızdan ani ayrılışı kimilerini hüzünlendirdi, kimilerini ise ağlattı. Ünlü oyuncunun hayatı her dönemde ilgi topladı. Peki Kartal Tibet'in gerçek mesleğini biliyor musunuz? İşte ünlü oyuncunun daha önce hiç duymadığınız mesleği ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri!