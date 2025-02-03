Yazışmalar ortaya çıktı! "O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin"

OYUNCULAR SETE ÇIKMIYORUZLA ÖDEMEYİ DÜZENE SOKTULAR

Menajer Yaprak Bayraktar tarafından atılan bir başka mailde ise, " Merhaba arkadaşlar. ... Yapımla ilgili herkesin dediğine katılıyorum. Oyuncuların sete çıkmıyoruz söylemiyle bir süre ödemeyi düzene soktular. Ama şimdi yine aynı problem devam ediyor. Ne yapılması gerekiyorsa biz altına imzamızı atarız" dediği görüldü.