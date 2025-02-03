Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
07:28
Yazışmalar ortaya çıktı! "O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin"
ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'ın da arasında olduğu 21 ayrı şirket ve kişi hakkında hazırlanan Rekabet Kurulu'nun ön raporundan yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Raporda, menajerlerin birbirlerine attıkları maillerle minimum yüzde 20 komisyon oranını kabul etmeyen özel bir yapım şirketini boykot kararı aldıkları saptandı. Yazışmalarda, "O yapım şirketine artık oyuncu vermeyelim. Oyuncular sete çıkmıyoruz diyerek ödemeyi düzene soktular. Ne yapılması gerekiyorsa biz altına imzamızı atarız" ifadelerine rastlandı. Rekabet Kurulu, bu yazışmaları açık bir rekabet ihlali olarak nitelendirdi.