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Haberler Galeri Yazışmalar ortaya çıktı! "O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin"
Giriş Tarihi: 03.02.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 07:28

Yazışmalar ortaya çıktı! "O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin"

ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'ın da arasında olduğu 21 ayrı şirket ve kişi hakkında hazırlanan Rekabet Kurulu'nun ön raporundan yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Raporda, menajerlerin birbirlerine attıkları maillerle minimum yüzde 20 komisyon oranını kabul etmeyen özel bir yapım şirketini boykot kararı aldıkları saptandı. Yazışmalarda, "O yapım şirketine artık oyuncu vermeyelim. Oyuncular sete çıkmıyoruz diyerek ödemeyi düzene soktular. Ne yapılması gerekiyorsa biz altına imzamızı atarız" ifadelerine rastlandı. Rekabet Kurulu, bu yazışmaları açık bir rekabet ihlali olarak nitelendirdi.

ATAKAN IRMAK
Yazışmalar ortaya çıktı! O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ayşe Barım'ın ajansının başını çektiği menajerlik şirketlerinin, minimum yüzde 20 ve üstünde yüksek komisyon oranları almak için eylem planları yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Yazışmalar ortaya çıktı! O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin

Barım'ın da arasında olduğu menajerlerin kurdukları whatsapp ve e-posta gruplarında yapımcılara gözdağı veren ifadelere rastlanmıştı. Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik şirketiyle ilgili hazırladığı raporda, bu şirketlerin sektörde faaliyet gösteren bir yapım şirketini boykot ettiğine ilişkin tespitlere yer verildi.

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Yazışmalar ortaya çıktı! O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin

BOYKOT ETTİLER
Rapora göre, KASTDER ile sektörde faaliyet gösteren kast ajansları ve menajerler uygulayacakları komisyon oranlarını ve satış koşullarını birlikte belirlemek için sektörde faaliyet gösteren yapım şirketini boykot ettiklerini tespit etti.

Yazışmalar ortaya çıktı! O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin

ARTIK OYUNCU VERMEYELİM
Menajerlerin birbirlerine attıkları maillerde söz konusu yapım şirketiyle çalışmamak konusunda ortak bir tavır alınması gerektiğine ilişkin ifadelere rastlandı. Birbirleri arasında yaptıkları anlaşmada söz konusu yapım şirketine artık oyuncu vermeyeceklerini bildiren bir yazıya imza attıkları ve bu yazıyı da hem yapımcıya hem de kanallara gönderdikleri belirlendi.

Yazışmalar ortaya çıktı! O yapımcıya sakın oyuncu vermeyin

OYUNCULAR SETE ÇIKMIYORUZLA ÖDEMEYİ DÜZENE SOKTULAR
Menajer Yaprak Bayraktar tarafından atılan bir başka mailde ise, " Merhaba arkadaşlar. ... Yapımla ilgili herkesin dediğine katılıyorum. Oyuncuların sete çıkmıyoruz söylemiyle bir süre ödemeyi düzene soktular. Ama şimdi yine aynı problem devam ediyor. Ne yapılması gerekiyorsa biz altına imzamızı atarız" dediği görüldü.

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