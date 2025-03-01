Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ödül törenlerine idari yaptırımlar başlıyor! Hak edene mi veriliyor yoksa para verene mi?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 07:12

Ödül törenlerine idari yaptırımlar başlıyor! Hak edene mi veriliyor yoksa para verene mi?

Bir zamanlar ödül almak büyük bir prestijdi, ancak artık ödüller gerçekten hak edenlere mi veriliyor, yoksa parayla mı satılıyor? Son yıllarda ödül enflasyonu öyle bir boyuta ulaştı ki, hangi ödül gerçekten bir başarıyı temsil ediyor, hangisi PR çalışmasının ürünü, ayırt etmek neredeyse imkânsız hale geldi. Peki, bu sistem sadece sektörlerin saygınlığını mı zedeliyor, yoksa tüketicileri de yanıltıyor mu? İşte tam da bu noktada Reklam Kurulu devreye girdi ve sahte ödül furyasına karşı harekete geçti! Konuya dair ayrıntıları ise Funda Karayel kaleme aldı... İşte detaylar!

FUNDA KARAYEL
Ödül törenlerine idari yaptırımlar başlıyor! Hak edene mi veriliyor yoksa para verene mi?

Nedendir bilinmez son yıllarda büyük ödül enflasyonunu alkışlıyoruz. Bir zamanlar ödül almak prestijli bir şeydi, gerçekten bir başarı gösterirseniz ödülünüzü alırdınız.

Ödül törenlerine idari yaptırımlar başlıyor! Hak edene mi veriliyor yoksa para verene mi?

Günümüze bakalım, ödül töreni düzenlemek, yeni bir hobi haline geldi. Kimsenin kriterlerini bilmediği, kazananların ödül töreninden birkaç gün önce öğrendiği, hatta bazen tören günü "Sürpriz!" diye açıklandığı ödüllerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Artık ödül almak için başarılı olmanıza bile gerek yok, doğru insanları tanımanız, birkaç iyi PR çalışması yapmanız ya da biraz daha açık konuşalım – belli bir 'katılım ücreti' ödemeniz yeterli.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ödül törenlerine idari yaptırımlar başlıyor! Hak edene mi veriliyor yoksa para verene mi?

Sektörler fark etmeksizin her alanda ödül bolluğu yaşanıyor. Şirketler yılın en iyi işvereni, en yenilikçi markası, en vizyoner yöneticisi gibi ödülleri toplarken, bireysel kategoriler de oldukça renkli. Yılın En İyi Yaşam Koçu hatta Yılın Falcısı gibi kategorilerle ödüller artık her kesime hitap ediyor. Gerçekten gözlerimiz doluyor. Tabii ki bu durum sektörlerin saygınlığına büyük katkı (!) sağlıyor.

Ödül törenlerine idari yaptırımlar başlıyor! Hak edene mi veriliyor yoksa para verene mi?

TÜKETİCİLER YANILTILIYOR
Son zamanlarda yapılan incelemelerden bazı gerçek veya tüzel kişiler tarafından ödül, itibar, kariyer, tüketici güveni ve benzeri isimlerle düzenlenen organizasyonlarla karşılıklı menfaat ilişkisi çerçevesinde belirli bir miktar ödeme veya bağış yapılarak ödül veya beratların verildiği, herhangi bir objektif kriter veya ölçüme dayanmadan verilen ödüllerin tüketicilerde güven oluşturmak amacıyla reklamlarda kullanıldığı, dolayısıyla tüketicilerin yanıltıldığı hususları tespit edilmiş.

Ödül törenlerine idari yaptırımlar başlıyor! Hak edene mi veriliyor yoksa para verene mi?

İşte ben kaç zaman bu köşede bu konuyu yazdım bilmiyorum. Şükür ki duruma artık birileri dur diyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan Reklam Kurulu konuyu gündemine taşıdı. Reklam Kurulu tarafından yapılan açıklamada herhangi bir objektif kriter veya ölçüme dayanmadan verilen ödüllerin tüketicilerde güven oluşturmak amacıyla reklamlarda kullanıldığı, dolayısıyla tüketicilerin yanıltıldığı hususu özellikle vurgulandı.