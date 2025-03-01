Ödül törenlerine idari yaptırımlar başlıyor! Hak edene mi veriliyor yoksa para verene mi?

Sektörler fark etmeksizin her alanda ödül bolluğu yaşanıyor. Şirketler yılın en iyi işvereni, en yenilikçi markası, en vizyoner yöneticisi gibi ödülleri toplarken, bireysel kategoriler de oldukça renkli. Yılın En İyi Yaşam Koçu hatta Yılın Falcısı gibi kategorilerle ödüller artık her kesime hitap ediyor. Gerçekten gözlerimiz doluyor. Tabii ki bu durum sektörlerin saygınlığına büyük katkı (!) sağlıyor.