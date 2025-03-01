Giriş Tarihi: 01.03.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
07:12
Ödül törenlerine idari yaptırımlar başlıyor! Hak edene mi veriliyor yoksa para verene mi?
Bir zamanlar ödül almak büyük bir prestijdi, ancak artık ödüller gerçekten hak edenlere mi veriliyor, yoksa parayla mı satılıyor? Son yıllarda ödül enflasyonu öyle bir boyuta ulaştı ki, hangi ödül gerçekten bir başarıyı temsil ediyor, hangisi PR çalışmasının ürünü, ayırt etmek neredeyse imkânsız hale geldi. Peki, bu sistem sadece sektörlerin saygınlığını mı zedeliyor, yoksa tüketicileri de yanıltıyor mu? İşte tam da bu noktada Reklam Kurulu devreye girdi ve sahte ödül furyasına karşı harekete geçti! Konuya dair ayrıntıları ise Funda Karayel kaleme aldı... İşte detaylar!