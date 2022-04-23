Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’e böyle seslendi! ’Yüzünü gören cennetlik’

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürüyor. Miray Daner adeta günden güne eriyor. Son olarak Kara Tahta dizisinde Irmak karakteri ile ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in son hali hayranlarının ağzını açık bıraktı. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu sevgilisi Miray Daner, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Zaman zaman sevgilisiyle pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunan Oğulcan Engin, son olarak güzel oyuncuyu paylaştı.