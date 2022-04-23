Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’e böyle seslendi! ’Yüzünü gören cennetlik’

Bir süredir kendisinden 8 yaş küçük oyuncu Miray Daner ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Zaman zaman sevgilisiyle pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunan Engin, son olarak güzel oyuncuyu paylaştı.