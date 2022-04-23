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Haberler Galeri Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’e böyle seslendi! 'Yüzünü gören cennetlik'
Giriş Tarihi: 23.04.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 13:11

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’e böyle seslendi! 'Yüzünü gören cennetlik'

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürüyor. Miray Daner adeta günden güne eriyor. Son olarak Kara Tahta dizisinde Irmak karakteri ile ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in son hali hayranlarının ağzını açık bıraktı. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu sevgilisi Miray Daner, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Zaman zaman sevgilisiyle pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunan Oğulcan Engin, son olarak güzel oyuncuyu paylaştı.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’e böyle seslendi! ’Yüzünü gören cennetlik’

Bir süredir kendisinden 8 yaş küçük oyuncu Miray Daner ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Zaman zaman sevgilisiyle pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunan Engin, son olarak güzel oyuncuyu paylaştı.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’e böyle seslendi! ’Yüzünü gören cennetlik’

Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında noktalamıştı. Yalnızlığı kısa süren Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.

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Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’e böyle seslendi! ’Yüzünü gören cennetlik’

Ünlü çift, aylar önce Bebek Hotel'den çıkarken ilk kez el ele objektiflere takılmıştı. Güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor" yanıtını vermişti.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’e böyle seslendi! ’Yüzünü gören cennetlik’

2022'Yİ BİRLİKTE KARŞILADILAR

Oğulcan Engin-Miray Daner çifti, 2022 yılını da birlikte karşılamıştı. Yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle birlikte geçiren çiftten ünlü işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşmıştı.

Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’e böyle seslendi! ’Yüzünü gören cennetlik’

AŞIKLARA EVLİLİK SORUSU

Birkaç ay önce de Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan ünlü çiften Engin'e, muhabirler "Oğulcan Bey, Miray Hanım'a evlilik teklifi ettiğiniz ve yazın evleneceğiniz haberleri doğru mu?" sorusunu yöneltmişti.

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