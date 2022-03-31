Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir’in bilinmeyen sırrı ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:52
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
10:59
Güzel oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, kısa süreli ayrılığın ardından geçen haftalarda barışmıştı. Demet Özdemir, sevgilisinin görkemli evlilik teklifine "Evet" demişti. Şimdilerde düğün hazırlığında olan güzel oyuncu, her hareketiyle ve paylaşımıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Özdemir'in bilinmeyen sırrı ortaya çıktı. Hayranlarının yakından takip ettiği Demet Özdemir, bakın güzelliğini neye borçluymuş...