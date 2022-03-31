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Haberler Galeri Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir'in bilinmeyen sırrı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 10:59

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir'in bilinmeyen sırrı ortaya çıktı!

Güzel oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, kısa süreli ayrılığın ardından geçen haftalarda barışmıştı. Demet Özdemir, sevgilisinin görkemli evlilik teklifine "Evet" demişti. Şimdilerde düğün hazırlığında olan güzel oyuncu, her hareketiyle ve paylaşımıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Özdemir'in bilinmeyen sırrı ortaya çıktı. Hayranlarının yakından takip ettiği Demet Özdemir, bakın güzelliğini neye borçluymuş...

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir’in bilinmeyen sırrı ortaya çıktı!

Her paylaşımı ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Demet Özdemir hakkındaki merak edilen bir gerçek ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir’in bilinmeyen sırrı ortaya çıktı!

Takvim Gazetesi'nin haberine göre genç kızların her adımını yakından takip ettiği Demet Özdemir'in güzellik sırrı yumurta çıktı.

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Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir’in bilinmeyen sırrı ortaya çıktı!

30 yaşındaki ünlü oyuncu, yumurta yağının yeniden formülize edilmesiyle elde edilen ve son derece ekonomik olan bir kremle cildinin güzelliğini koruyor.

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir’in bilinmeyen sırrı ortaya çıktı!

Demet Özdemir, her paketinde 50 yumurtadan elde edilen yağın kullanıldığı kremlerle tüm cildine bakım yaptırıyor.

Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığındaki Demet Özdemir’in bilinmeyen sırrı ortaya çıktı!

Bu arada birçok ünlü ve sosyetiğin de kullandığı kremlerin ilham kaynağı ise savaş yıllarında evlerde yapılan yanık merhemi.

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