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Haberler Galeri Okan Buruk’un adı şarkıcı Hadise’yle anılıyordu! Okan Buruk eski eşiyle yeniden mi evleniyor?
Giriş Tarihi: 08.10.2024 23:32 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:32

Okan Buruk’un adı şarkıcı Hadise’yle anılıyordu! Okan Buruk eski eşiyle yeniden mi evleniyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz yıl 17 yıllık eşi Nihan Akkuş'tan boşandı. Boşanmanın hemen ardından Okan Buruk'un adı, ünlü şarkıcı Hadise'yle anıldı. İddialara karşı sessiz kalan teknik adamın geçtiğimiz aylarda doğum gününe katıldığı eski eşiyle tekrar barıştığı haberi ise kulisleri hareketlendirdi. Bugün Okan Buruk, Nihan Akkuş ve oğulları Ali Yiğit Buruk bir balıkçı çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin 'eski eşinizle tekrar evleniyor musunuz?' sorusuna Okan Buruk'un verdiği tepki damga vurdu. İşte Okan Buruk'un verdiği o cevap!

Okan Buruk’un adı şarkıcı Hadise’yle anılıyordu! Okan Buruk eski eşiyle yeniden mi evleniyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 2007 yılında hayatını birleştirdiği Nihan Akkuş'tan geçtğimiz yıl şubat ayında boşandı. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'ın adı, bu kez Hadise ile gündem oldu.

Okan Buruk’un adı şarkıcı Hadise’yle anılıyordu! Okan Buruk eski eşiyle yeniden mi evleniyor?

HADİSE İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Futboldaki başarılarıyla adından söz ettiren Okan Buruk'un ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide baş başa sohbet etmesinin, aşk haberlerinin çıkmasına sebep olduğu iddia edilmişti.

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Okan Buruk’un adı şarkıcı Hadise’yle anılıyordu! Okan Buruk eski eşiyle yeniden mi evleniyor?

OKAN BURUK ESKİ EŞİYLE Mİ BİRLİKTE?

İddialara karşı sessiz kalan teknik adamın geçtiğimiz aylarda doğum gününe katıldığı eski eşiyle tekrar barıştığı haberi ise kulisleri hareketlendirdi.

Okan Buruk’un adı şarkıcı Hadise’yle anılıyordu! Okan Buruk eski eşiyle yeniden mi evleniyor?

BİR ARADA GÖRÜNTÜLENDİLER

Bugün Okan Buruk, Nihan Akkuş ve oğulları Ali Yiğit Buruk bir balıkçı çıkışında görüntülendi.

"BİZ HER ZAMAN BİR ARADAYIZ"

Gazetecilerin 'eski eşinizle tekrar evleniyor musunuz?' sorusuna Okan Buruk'un verdiği tepki damga vurdu. Okan Buruk, "Biz her zaman bir aradayız" diyerek kafaları karıştırdı.

Okan Buruk’un adı şarkıcı Hadise’yle anılıyordu! Okan Buruk eski eşiyle yeniden mi evleniyor?
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