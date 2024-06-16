Giriş Tarihi: 16.06.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
11:13
Alan'ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan özel açıklamalar! 'Keşke 4-5 tane çocuk yapsaydım' diyorum!
Atv'nin yeni yarışması Alan ile ekranlarda yerini alan Oktay Kaynarca, yoğun geçen çekimlerin ardından Bodrum tatiline çıktı. Usta isim kardeşi Meryem Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca ile gazetecilerle bir araya geldi. Tatilin kısa süreceğini söyleyen 59 yaşındaki oyuncu, yeni sezon planları hakkında konuştu. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Kaynarca, "Aile kurma ve çocuk sahibi olmak ister misiniz?" sorusuna da cevapladı.