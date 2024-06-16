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Haberler Galeri Alan'ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan özel açıklamalar! 'Keşke 4-5 tane çocuk yapsaydım' diyorum!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 11:13

Alan'ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan özel açıklamalar! 'Keşke 4-5 tane çocuk yapsaydım' diyorum!

Atv'nin yeni yarışması Alan ile ekranlarda yerini alan Oktay Kaynarca, yoğun geçen çekimlerin ardından Bodrum tatiline çıktı. Usta isim kardeşi Meryem Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca ile gazetecilerle bir araya geldi. Tatilin kısa süreceğini söyleyen 59 yaşındaki oyuncu, yeni sezon planları hakkında konuştu. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Kaynarca, "Aile kurma ve çocuk sahibi olmak ister misiniz?" sorusuna da cevapladı.

Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan özel açıklamalar! ’Keşke 4-5 tane çocuk yapsaydım’ diyorum!

Sevilen oyuncu Oktay Kaynarca, Atv'nin yeni yarışması Alan ile adından söz ettiriyor.

Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan özel açıklamalar! ’Keşke 4-5 tane çocuk yapsaydım’ diyorum!

59 yaşındaki Oktay Kaynarca, yoğun geçen çekimlerin ardından Bodrum tatiline çıktı.

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Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan özel açıklamalar! ’Keşke 4-5 tane çocuk yapsaydım’ diyorum!

Kardeşi Meryem Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca ile gazetecilerle bir araya gelen usta isim, "Dizi bitti, ertesi gün yarışma çekimlerine girdik. 8 günlük yoğun bir tempoyla çalıştık onu da bitirdik. Biter bitmez kendimi Bodrum'a evime attım. Burada da rahat durmuyorum yeni sezon için yapacağım işlerle ilgili planlamalar yapıyorum. Bayramdan sonra da İstanbul'a geri döneceğim zaten" diyerek tatilin kısa süreceğini söyledi.

Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan özel açıklamalar! ’Keşke 4-5 tane çocuk yapsaydım’ diyorum!

"İŞLER BİTER BİTMEZ KENDİMİ BODRUM'A ATTIM"

Dizi bitti, ertesi gün yarışma çekimlerine girdik. Sekiz günlük yoğun bir tempoyla çalıştık, onu da bitirdik. Biter bitmez kendimi Bodrum'a evime attım ama burada da rahat durmuyorum. Proje okuyorum, seyretmemiz gereken şeyler var, onları seyrediyorum. Yeni görüşmeler yapıyorum, yeni sezon için planlamalar yapıyorum. Bayramdan sonra İstanbul'a geri döneceğim zaten.

Alan’ın sunucusu Oktay Kaynarca’dan özel açıklamalar! ’Keşke 4-5 tane çocuk yapsaydım’ diyorum!

"AİLEM VE DOSTLARIM BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ"

Çalışmadan duramadığını belirten Oktay Kaynarca, "Benim şöyle bir deliliğim var, dostlarım ve ailem de bundan şikayetçi. 'Niye bu kadar çok çalışıyorsun, derdin ne, çalışmakla mı geçecek ömrün?' diyorlar. 'Haklısınız' diyorum, buraya geliyorum. Tatilde kendi kendime düşünüyorum ve 'Sıkılmaya başlıyorsun, eyvah hemen iş üretmeye başlaman lazım' diyorum. Arkasından toplantılar, görüşmeler bir anda yine aynı tempoda buluyorum kendimi" şeklinde konuştu.

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