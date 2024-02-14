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Haberler Galeri ‘Ömürlük sevgilim’ Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını haykırdı ‘Sevgililer Günü’ paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:37

‘Ömürlük sevgilim’ Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını haykırdı ‘Sevgililer Günü’ paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Sinem Kobal yayınladığı sevgililer günü mesajıyla magazin gündemine adeta damga vurdu. Sanat camiasının gözde çiftleri 'Sevgililer Günü' mesajı yayınlamak için sosyal medyada birbirleriyle yarışıyorlar. Sosyal medyadan Sevgililer Günü'nü kutlayan ünlü çiftler takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun örnek evlilikleri hayranları tarafından her zaman takdir ediliyor. Sinem Kobal, Sevgililer Günü'ne özel eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla olan fotoğraflarını 'Ömürlük sevgilim' notuyla paylaştı. İşte Sinem Kobal'ın sevgililer günü fotoğrafları…

‘Ömürlük sevgilim’ Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını haykırdı ‘Sevgililer Günü’ paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, mutluluklarıyla sanat dünyasının sayılı çiftleri arasında yer alıyor. Sinem Kobal'ın paylaştığı Sevgililer Günü fotoğrafları güne damgasını vurdu.

‘Ömürlük sevgilim’ Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını haykırdı ‘Sevgililer Günü’ paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a uçmuştu. Sinem Kobal güzelliğini sergilediği sahil pozlarıyla da büyük beğeni toplamıştı.

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‘Ömürlük sevgilim’ Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını haykırdı ‘Sevgililer Günü’ paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Tatil dönüşü paylaşımlarına devam eden Sinem Kobal bu defa sıfır makyaj pozlarıyla doğal güzelliğini konuşturdu.

‘Ömürlük sevgilim’ Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını haykırdı ‘Sevgililer Günü’ paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

İşte "En cool anne" "Kim der ki iki çocuk annesi" "Muhteşem fizik" yorumları yağan Sinem Kobal'dan yeni kareler...

‘Ömürlük sevgilim’ Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını haykırdı ‘Sevgililer Günü’ paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

AŞKINI HAYKIRDI

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla olduğu eğlenceli ve aşk dolu pozlarıyla hayranlarından tam not aldı. Sinem Kobal, Sevgililer Günü'ne özel eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla olan fotoğraflarını 'Ömürlük sevgilim' notuyla paylaştı.

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