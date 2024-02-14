‘Ömürlük sevgilim’ Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını haykırdı ‘Sevgililer Günü’ paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

Giriş Tarihi: 14.02.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
11:37
Sinem Kobal yayınladığı sevgililer günü mesajıyla magazin gündemine adeta damga vurdu. Sanat camiasının gözde çiftleri 'Sevgililer Günü' mesajı yayınlamak için sosyal medyada birbirleriyle yarışıyorlar. Sosyal medyadan Sevgililer Günü'nü kutlayan ünlü çiftler takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun örnek evlilikleri hayranları tarafından her zaman takdir ediliyor. Sinem Kobal, Sevgililer Günü'ne özel eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla olan fotoğraflarını 'Ömürlük sevgilim' notuyla paylaştı. İşte Sinem Kobal'ın sevgililer günü fotoğrafları…