‘Ömürlük sevgilim’ Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını haykırdı ‘Sevgililer Günü’ paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a uçmuştu. Sinem Kobal güzelliğini sergilediği sahil pozlarıyla da büyük beğeni toplamıştı.