Giriş Tarihi: 12.07.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
08:15
'Önce bebek sonra nikah' modasına mı uyacaklar? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evliliği çocuğa bağlı...
Son olarak tatilde görüntülenen gözde çiftlerden Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın hayranları evlilik haberini dört gözle bekliyor! Geçtiğimiz yaz evlilik teklifi alan Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'ın izdivacı herkese dert olmuş durumda! Öyle ki Pınar Deniz, bu yaz evlenmeyeceklerini söylediği için, geçen ay çift hakkında ayrılık haberleri çıkmıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın evlenmelerindeki en büyük etken ise çocuk. 30 yaşındaki Pınar Deniz anne olmak istiyor...