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Haberler Galeri 'Önce bebek sonra nikah' modasına mı uyacaklar? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evliliği çocuğa bağlı...
Giriş Tarihi: 12.07.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 08:15

'Önce bebek sonra nikah' modasına mı uyacaklar? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evliliği çocuğa bağlı...

Son olarak tatilde görüntülenen gözde çiftlerden Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın hayranları evlilik haberini dört gözle bekliyor! Geçtiğimiz yaz evlilik teklifi alan Pınar Deniz'in Kaan Yıldırım'ın izdivacı herkese dert olmuş durumda! Öyle ki Pınar Deniz, bu yaz evlenmeyeceklerini söylediği için, geçen ay çift hakkında ayrılık haberleri çıkmıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın evlenmelerindeki en büyük etken ise çocuk. 30 yaşındaki Pınar Deniz anne olmak istiyor...

BÜLENT CANKURT
’Önce bebek sonra nikah’ modasına mı uyacaklar? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evliliği çocuğa bağlı...

Geçtiğimiz yaz evlilik teklifi alan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın izdivacı herkese dert olmuş durumda! Hatta Pınar Deniz, bu yaz evlenmeyeceklerini söylediği için, geçen ay dedikoducular ünlü çifti ayırmıştı!

’Önce bebek sonra nikah’ modasına mı uyacaklar? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evliliği çocuğa bağlı...

İlişkileri gayet-mutlu mesut devam ediyor, hiçbir sorun yok. Evlilik için ise aceleci davranmak istemiyorlar.

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’Önce bebek sonra nikah’ modasına mı uyacaklar? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evliliği çocuğa bağlı...

Kulağıma gelenlere göre, Mayıs 2016'da Ezgi Eyüboğlu ile evlenen, Haziran 2019'da da boşanan Kaan Yıldırım, sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yemek istiyormuş.

’Önce bebek sonra nikah’ modasına mı uyacaklar? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evliliği çocuğa bağlı...

Zaten Pınar Deniz'in de 'ille de evlenelim' gibi bir derdi yokmuş.

’Önce bebek sonra nikah’ modasına mı uyacaklar? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evliliği çocuğa bağlı...

Hatta yakın çevresinden öğrendiğime göre, Pınar Deniz'in evlilik kararını 'çocuk' belirleyecekmiş!

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