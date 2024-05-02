Onu Çılgın Bediş’in Mükü olarak tanıdık! Çiçek Dilligil’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Eşi ise ünlü şarkıcı çıktı!

Dilligil, 90'lı yıllara damga vuran Çılgın Bediş dizisinde Mükü karakterine can vermişti. Ünlü oyuncu bir gençlik dizisi olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik, Cenk Torun, Sonay Aydın, Gülçin Hatıhan ve Sinan Bengier gibi usta isimlerle başrolü paylaşmıştı.