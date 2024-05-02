Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
07:57
Onu Çılgın Bediş'in Mükü olarak tanıdık! Çiçek Dilligil'in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Eşi ise ünlü şarkıcı çıktı!
Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil bir döneme damga vuran Çılgın Bediş, Baskül Ailesi ve Kaygısızlar gibi unutulmaz dizilerle gönüllere taht kurmuştu. Dilligil, 1975 yılında yayınlanan Minik Cadı filminde Bülent Kayabaş ve Meral Zeren ile rol almıştı. Çocukluğundan bu yana oyunculuk yapan Çiçek Dilligil, şu sıralar tiyatro ile ilgileniyor. Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil, mide küçültme ameliyatı sonrası verdiği kiloların ardından güzelliğine güzellik kattı. Ünlü oyuncunun hakkında ortaya çıkan gerçek ise şaşırttı. Çiçek Dilligil'in anne ve babası Yeşilçam'ın efsane oyuncuları. Erkek kardeşi ve halası da herkesin çok yakından tanıdığı isimler. 54 yaşındaki Çiçek Dilligil'in eşi ise, 90'lı yıllara damga vuran çok ünlü bir şarkıcı çıktı.