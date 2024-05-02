Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Onu Çılgın Bediş'in Mükü olarak tanıdık! Çiçek Dilligil'in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Eşi ise ünlü şarkıcı çıktı!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 07:57

Onu Çılgın Bediş'in Mükü olarak tanıdık! Çiçek Dilligil'in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Eşi ise ünlü şarkıcı çıktı!

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil bir döneme damga vuran Çılgın Bediş, Baskül Ailesi ve Kaygısızlar gibi unutulmaz dizilerle gönüllere taht kurmuştu. Dilligil, 1975 yılında yayınlanan Minik Cadı filminde Bülent Kayabaş ve Meral Zeren ile rol almıştı. Çocukluğundan bu yana oyunculuk yapan Çiçek Dilligil, şu sıralar tiyatro ile ilgileniyor. Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil, mide küçültme ameliyatı sonrası verdiği kiloların ardından güzelliğine güzellik kattı. Ünlü oyuncunun hakkında ortaya çıkan gerçek ise şaşırttı. Çiçek Dilligil'in anne ve babası Yeşilçam'ın efsane oyuncuları. Erkek kardeşi ve halası da herkesin çok yakından tanıdığı isimler. 54 yaşındaki Çiçek Dilligil'in eşi ise, 90'lı yıllara damga vuran çok ünlü bir şarkıcı çıktı.

Onu Çılgın Bediş’in Mükü olarak tanıdık! Çiçek Dilligil’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Eşi ise ünlü şarkıcı çıktı!

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil Çılgın Bediş, Baskül Ailesi ve Kaygısızlar gibi hafızalarda yer edinen dizilerde boy göstermişti. Bir döneme damga vuran projelerle adından sıkça bahsettiren güzel oyuncu, şimdilerde 54 yaşında.

Onu Çılgın Bediş’in Mükü olarak tanıdık! Çiçek Dilligil’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Eşi ise ünlü şarkıcı çıktı!

Çiçek Dilligil, 1975 yılında yayınlanan Minik Cadı filminde rol almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Onu Çılgın Bediş’in Mükü olarak tanıdık! Çiçek Dilligil’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Eşi ise ünlü şarkıcı çıktı!

Çiçek Dillgil efsane oyuncular Adile Naşit, Hulusi Kentmen, Bülent Kayabaş ve Meral Zeren ile küçük yaşta oynama şansı bulmuştu.

Onu Çılgın Bediş’in Mükü olarak tanıdık! Çiçek Dilligil’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Eşi ise ünlü şarkıcı çıktı!

Dilligil, 90'lı yıllara damga vuran Çılgın Bediş dizisinde Mükü karakterine can vermişti. Ünlü oyuncu bir gençlik dizisi olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik, Cenk Torun, Sonay Aydın, Gülçin Hatıhan ve Sinan Bengier gibi usta isimlerle başrolü paylaşmıştı.

Onu Çılgın Bediş’in Mükü olarak tanıdık! Çiçek Dilligil’in hem annesi hem de babası meğer Yeşilçam’ın iki usta oyuncusuymuş! Eşi ise ünlü şarkıcı çıktı!

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil, mide küçültme ameliyatı sonrası adeta eridi. Ünlü oyuncu verdiği kiloların ardından güzellleştikçe, güzelleşti.

SON DAKİKA