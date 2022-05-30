O coğrafyanın karakterinize yansıyan yanları var mıdır?

-Olmaz mı? Tipik Ege insanıyım ben. Samimiyet ve güven benim için çok önemli. İstanbul ayrı bir derya. İnsanıyla, trafiğiyle hala alışamadık. İnsanlar Ege'ye kaçıyor artık… Ben İstanbul'dayım anlam veremiyorlar. Dengeliyorum diyorum bende. Uzun yıllardır İstanbul'da olmama rağmen hala güven sorunu çekiyorum burada. Hırslar her şeyin önünde çünkü. Ama yazları döndüğüm zaman kendimi resetleyip dengeliyorum. İstanbul da Ayvalık da olmazsa olmazım. İkisi benim ruhumu dengeliyor.