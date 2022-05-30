Oyunculuk, sunuculuk, spor eğitmenliği… Her alanda karşımıza çıkıyor, yeteneğiyle parlıyor. Yüzü hep gülüyor, etrafına enerji saçıyor... Biz Kemal Pekser'i 2005 yılında yayınlanan 'Survivor: Büyük Macera' yarışmasında tanıdık. Samimiyetiyle gönüllere taht kuran Pekser, daha sonra 'Küçük Kadınlar' dizisiyle oyunculuğa adım attı. ATV'nin bir dönem ilgiyle izlenen dizisi 'Evli ve Öfkeli'de 'Engin' karakteriyle hafızalara kazınan Kemal Pekser, uzun bir aradan sonra sürprizlerle tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Survivor'ı ilk deneyimleyenlerden biri olan Kemal Pekser'le GÜNAYDIN okuyucuları için 'Survivor: Büyük Macera'yı, oyuncuğu, aşkı ve daha pek çok merak edilenleri konuştuk. İşte Kemal Pekser'den yıllar sonra gelen 'Survivor' itirafları…