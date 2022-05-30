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Haberler Galeri Onu ‘Survivor: Büyük Macera’ yarışmasıyla tanıdık! Kemal Pekser’den yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Adayı silahlı adamlar basınca…
Giriş Tarihi: 30.05.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 09:29

Onu ‘Survivor: Büyük Macera’ yarışmasıyla tanıdık! Kemal Pekser’den yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Adayı silahlı adamlar basınca…

Oyunculuk, sunuculuk, spor eğitmenliği… Her alanda karşımıza çıkıyor, yeteneğiyle parlıyor. Yüzü hep gülüyor, etrafına enerji saçıyor... Biz Kemal Pekser'i 2005 yılında yayınlanan 'Survivor: Büyük Macera' yarışmasında tanıdık. Samimiyetiyle gönüllere taht kuran Pekser, daha sonra 'Küçük Kadınlar' dizisiyle oyunculuğa adım attı. ATV'nin bir dönem ilgiyle izlenen dizisi 'Evli ve Öfkeli'de 'Engin' karakteriyle hafızalara kazınan Kemal Pekser, uzun bir aradan sonra sürprizlerle tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Survivor'ı ilk deneyimleyenlerden biri olan Kemal Pekser'le GÜNAYDIN okuyucuları için 'Survivor: Büyük Macera'yı, oyuncuğu, aşkı ve daha pek çok merak edilenleri konuştuk. İşte Kemal Pekser'den yıllar sonra gelen 'Survivor' itirafları…

BERNA ÇAĞLARER
Onu ‘Survivor: Büyük Macera’ yarışmasıyla tanıdık! Kemal Pekser’den yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Adayı silahlı adamlar basınca…

Sempatik, mütevazı ve başarılı... Televizyon dünyasına 'Survivor: Büyük Macera' ile adım atan Kemal Pekser, daha sonra oyunculuğuyla da sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Marifetleri saymakla bitmeyen başarılı oyuncu hakkında merak edilenleri tüm samimiyetiyle anlattı. GÜNAYDIN okuyucuları için Kemal Pekser'le biraz geçmişi biraz da hayallerini konuştuk…

Onu ‘Survivor: Büyük Macera’ yarışmasıyla tanıdık! Kemal Pekser’den yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Adayı silahlı adamlar basınca…

Nasılsınız? Keyfiniz, ruh haliniz nasıl?

-Yazın gelmesiyle kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Dünya bu kadar çalkalanırken kendimizi yukarıda tutmak zor. Kendime alanlar yaratıp spor yapıp, mutlu olmaya çalışıyorum. Zor zamanları insanlık olarak geride bırakıp güzel günlere yaklaştığımızı hissediyorum.

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Onu ‘Survivor: Büyük Macera’ yarışmasıyla tanıdık! Kemal Pekser’den yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Adayı silahlı adamlar basınca…

Nasıl bir ailede büyüdünüz, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

-Girit, Midilli göçmeni bir ailenin çocuğum ben. Ayvalıklıyım. Sürekli sporla geçti hayatım. Ayvalık, İzmir, İstanbul hattında güzel bir geçiş yaptığıma inanıyorum. 21 senedir İstanbul'dayım.

Onu ‘Survivor: Büyük Macera’ yarışmasıyla tanıdık! Kemal Pekser’den yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Adayı silahlı adamlar basınca…

Yazları genelde ailemin yanında geçiriyorum. Genel olarak rüzgâr koşturduğumu söyleyebilirim. Rüzgâr neredeyse ben oradayım. 2009 yılından beri kitesurf yapıyorum. Sörf benim için yaşamın odak noktalarından bir tanesi. Su, rüzgâr, tuz hayatımın en büyük lezzet karışımı.

Onu ‘Survivor: Büyük Macera’ yarışmasıyla tanıdık! Kemal Pekser’den yıllar sonra gelen bomba itiraflar: Adayı silahlı adamlar basınca…

O coğrafyanın karakterinize yansıyan yanları var mıdır?

-Olmaz mı? Tipik Ege insanıyım ben. Samimiyet ve güven benim için çok önemli. İstanbul ayrı bir derya. İnsanıyla, trafiğiyle hala alışamadık. İnsanlar Ege'ye kaçıyor artık… Ben İstanbul'dayım anlam veremiyorlar. Dengeliyorum diyorum bende. Uzun yıllardır İstanbul'da olmama rağmen hala güven sorunu çekiyorum burada. Hırslar her şeyin önünde çünkü. Ama yazları döndüğüm zaman kendimi resetleyip dengeliyorum. İstanbul da Ayvalık da olmazsa olmazım. İkisi benim ruhumu dengeliyor.

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